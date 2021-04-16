MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

IAB tarafından düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri on birinci kez sahiplerini buldu. Bu yıl pandemi nedeniyle internet üzerinden yayınlanan törende ödüller Kıvanç Talu'nun sunuculuğu ile açıklandı.

AR teknolojisinin kullanıldığı MIXXTR mobil uygulaması ile Türkiye'nin ilk interaktif ödül törenini gerçekleştiren IAB, artırılmış gerçeklik deneyimi ile yayın yaptı.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, “Pandemi hem dünyada hem ülkemizde hayatı derinden etkiledi. Bu dönemde reklam sektörü zor zamanlar geçirse de dijital dünyanın dinamikliği sayesinde çalışıldı, üretildi ve sayısız başarılı iş gerçekleştirildi. Ticaretin can damarı haline gelen dijital kanalların dönüşümünde büyük yol kat edildi. Kalıpları kıranların ödüllendirildiği MIXX'te, geleceğe umutla bakan, durmayan ve dönüşen, insan ve ihtiyacı merkezde tutan bir anlayışla çalışan sektör paydaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri başkanlığını Havas İstanbul CEO'su, IAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Devrim'in yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 11. MIXX Awards Türkiye Jürisi bu yıl 21 kategoride 778 başvuru değerlendirdi ve içlerinden 199 çalışma ödüllendirildi.

11. MIXX Awards Türkiye'nin Lider Destekçisi Sahibinden.com olurken, Başarı Destekçileri Ingage Media, sozcu.com.tr ve Unilever, Protokol Destekçileri AdColony, AdMatic/AdTarget, Akbank, Genart Medya, BSH Ev Aletleri, Genart, Google, Sparkle Medya ve Tooplay oldu.



Lysol Covid-19 Özel Çalışmalar Kategorisi, Mynet Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi, Facebook Harekete Geçirme/Topluluk Oluşturma Kampanya Kategorisi destekçileri olarak yer aldılar.

Bu yıl “Siz Neredeyseniz Orası MIXX” diyen MIXX Awards'un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, ödül gecesi organizasyonu prodüksiyonu ve yayını Onedio tarafından gerçekleştirildi. 11. MIXX Awards Türkiye Yılın En İyisi Ödülü kazananı “Finish Su Endeksi” kampanyası ile Reckitt Benckiserve Havas Turkeyoldu. Kampanya ayrıca Deneysel ve Yenilikçi, Veri Kullanımı ve Marka Konumlandırma / Farkındalık Yaratma Kampanyaları kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise “Castrol Öneriyor” kampanyası ile Castrol ve Mindshare oldu.

KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları

Altın MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio powered by Oliver / Zon Turizm ve Organizasyon

Gümüş MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey

Bronz MIXX Yarının Suyu – Damlaya Dokun / Reckitt Benckiser / Contentine

Bronz MIXX Logo Yok / Frito Lay / OMD

Harekete Geçirme/ Topluluk Oluşturma Kampanyaları

Altın MIXX #bicesaret/ PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media

Gümüş MIXX Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey

Gümüş MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine

Bronz MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag /Havas İstanbul

Video Reklamlar

Altın MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul

Gümüş MIXX Kırmızı Işık / Citroen / Havas İstanbul

Gümüş MIXX Aile / GMag / Havas İstanbul

Bronz MIXX Arçelik – Gurme Şef / Arçelik / BLAB / Ingage Media

Bronz MIXX Bir Konuda Anlaşalım / Reckitt Benckiser / Havas Turkey

Sosyal Medya

Altın MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine

Gümüş MIXX #bicesaret / PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media

Bronz MIXX Bir Stadyum Konseri / Vodafone / VMLY&R İstanbul

Bronz MIXX Temizken Güzel / Unilever / U-Studio powered by Oliver / Unite.ad

Arama Motoru Reklamları

Altın MIXX The Illusionist / Turkcell / Hype

Gümüş MIXX Pandemi Döneminde Rekabet Yönetim Stratejisi / Vodafone

Gümüş MIXX Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Cross Targeting / Mercedes-Benz / OMD

Bronz MIXX MasterChef Aranıyor Second Screen Search Kampanyası / Little Caesars / Karbonat

Markalı İçerik

Altın MIXX Yeni Bi Yıl / Yenibifest / BLAB

Gümüş MIXX Balık Tivi YouTube Kanalı / ETİ / Sotka / Güzel Sanatlar

Bronz MIXX Arçelik – Büyük Kavuşma / Arçelik / BLAB / Ingage Media

Doğal Reklamlar

Altın MIXX Bir Milyon Hayat Daha / Emniyet Kemeri Tokası / Volvo Car Türkiye / Mindshare

Bronz MIXX Yarından Haberler / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Havas Media

Deneysely ve Yenilikçi

Altın MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey

Gümüş MIXX Bepanthol – Babil'in Numarası / Bayer / MediaCom

Bronz MIXX Citroen C3 – Fizy ile Yüz Tanıma / Citroen / MediaCom / Goodroll (Snapchat Türkiye)

Kampanya Etkililiği

Altın MIXX #bicesaret / PepsiCo / Pep. Creative Studio powered by Oliver / OMD / Pure New Media

Gümüş MIXX Hayata Bi’ Tatlılık Kat / Unilever / Standby Creative Group

Gümüş MIXX Eti Popkek’te Boş Yok / ETİ / Milklab / MG Media

Bronz MIXX No Water Challenge / Reckitt Benckiser / Punch BBDO / Contentine

Entegre Reklamlar

Altın MIXX Yarının Suyu – Damlaya Dokun / Reckitt Benckiser / Contentine

Gümüş MIXX Eti Wanted İstekmatik / ETİ / Var Böyle Tipler / Kompüter

Brons MIXX Start Your Impossible / Toyota / Universal McCann / Alametifarika

Bronz MIXX Taş-Pati-Makas / Frito Lay / OMD / Pep. Creative Studio powered by Oliver

Veri Kullanımı

Altın MIXX Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey

Altın MIXX Coca-Cola – Support Your Locals with DCO / Coca-Cola Türkiye / Carat / newton.ddc

Gümüş MIXX Vodafone Veri Modellemeleri ile Kişiselleştirme / Vodafone

Bronz MIXX The Illusionist / Turkcell / Hype

Oyunlar ve Oyuniçi Reklamlar

Altın MIXX The Uncancelled Cup / Adidas / Wunderman / MediaCom / AMVG

Gümüş MIXX Türkiye’nin İlk Pizza Zulası / Little Caesars / Karbonat

Bronz MIXX 19 Mayıs E-Spor Yarışı / Ford Türkiye / TTBOOM / Ingage Media

Influencer Pazarlaması

ALTIN MIXX Bosch Unlimited ile bi’ başladın mı duramazsın / Bosch Ev Aletleri / Montent

GÜMÜŞ MIXX Kasım İndirim Kampanyaları / Trendyol / Havas İstanbul / Wavemaker Turkey

GÜMÜŞ MIXX #Benzersiz Clio Sunar; Serdar Kuzuloğlu Influencer Klişelerine Karşı / Renault / Geometry İstanbul / Wavemaker Turkey

BRONZ MIXX MOOV ile Mücbir Sebepler Yolda / Moov By Garenta / Havas İstanbul

BRONZ MIXX Eti Cin'le Gülümse Hashtag Challenge / ETİ / H2O United / MG Media

BRONZ MIXX DİMES Milkshake Lansman / DİMES / Reklamania Creative

Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri

ALTIN MIXX Bir Gölü Kurtarmak / Reckitt Benckiser / Havas Turkey

GÜMÜŞ MIXX #PlastiktenKurtul / Greenpeace Akdeniz / Havas İstanbul

BRONZ MIXX Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası / Avivasa / Tazefikir Grup

Dijital Ses Reklamcılığı

ALTIN MIXX Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners

GÜMÜŞ MIXX HOTWAVE 3D / Frito Lay / OMD / AdColony Turkey

BRONZ MIXX Magnum 3D Audio Spotify / Unilever / Mindshare / AdColony Turkey

B2B

ALTIN MIXX Zoetis VR / Zoetis / FormatC

GÜMÜŞ MIXX Türkiye'nin İlk ve Tek B2B CNC Dijital Platformu Parkurda / Parkurda / Digital House Digital Agency

BRONZ MIXX Siparişdirekt Online Lansman İletişimi / Unilever / Mindshare

Özel Gün İletişimi

ALTIN MIXX Tarihi Yolculuk – TK1919 / Türk Hava Yolları / Tribal Worldwide İstanbul

GÜMÜŞ MIXX 23 Nisan İletişimi – #TK1920 #AyYıldızGöklerde / Türk Hava Yolları / MullenLowe / Tribal Worldwide İstanbul / Native

BRONZ MIXX Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / Salvo

Display (Görüntülü) Reklamlar

ALTIN MIXX UTC Promo Kampanyası DCO / Nestlé / Mindshare / Hogarth

GÜMÜŞ MIXX Ford Puma #FazlasıylaSen Adcolony End Card Reklam Modeli / Ford Türkiye / Ingage Media / VMLY&R İstanbul

BRONZ MIXX Ford Focus’ta Bu Kadar Özellik Neden Var – Adcolony End Card Reklam Modeli / Ford Türkiye / Ingage Media / VMLY&R İstanbul

BRONZ MIXX Citroen C3 – Fizy ile Yüz Tanıma / Citroen / MediaCom / Goodroll (Snapchat Türkiye)

Covid-19 Özel Çalışmalar

ALTIN MIXX Moral Pizzası – Domino’s İyilik Hareketi / Domino’s Pizza / Alametifarika

GÜMÜŞ MIXX Evlere Şenlik / PepsiCo / Titrifikir / OMD

GÜMÜŞ MIXX Sokağa Bak / İkinciyeni.com / Havas İstanbul

BRONZ MIXX Beko Evdekalk / Beko / McCann İstanbul

Küçük Devler (KOBİ' Özel Kategorisi)

ALTIN MIXX Yuka – Anneler Günü Sosyal Medya Kampanyası / Yuka By Guliz / 28014 Agency

GÜMÜŞ MIXX Novid-19 / Havas İstanbul / Havas İstanbul

BRONZ MIXX Rocker Bakır / Mega Metal / Havas İstanbul

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

ALTIN MIXX Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul

GÜMÜŞ MIXX Hayat Müşterek Simgesi / Kiğılı / Youthworks

GÜMÜŞ MIXX Reklamlar Değişir, Toplum Değişir / Reklamverenler Derneği /Concept

GÜMÜŞ MIXX Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners

BRONZ MIXX Futbolda #BenVarım diyen kadınlar / Vodafone / VMLY&R İstanbul / Carat

BRONZ MIXX Perde Kapalıyken Daha İyi Görüyoruz / Borusan / Havas Engage İstanbul

BRONZ MIXX Pride / Reckitt Benckiser / Havas Turkey