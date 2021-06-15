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NASA, Mars’ın etkileşimli bir videosunu yayınladı

Şubat ayında Mars'a ulaşan NASA'nın Perseverance gezgininden Mars görüntüleri gelmeye devam ediyor. NASA, bu defa Kızıl Gezegen'in 360 derecelik bir videosunu yayınlayarak Mars'ın şimdiye kadarki en etkileyici görüntülerini paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:49, 15/06/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
NASA, Mars’ın etkileşimli bir videosunu yayınladı

NASA, Perseverance’ın Mastcam-Z stereo görüntüleme sistemi tarafından çekilen kızıl gezegenin 360 derecelik etkileşimli bir panoramasını yayınladı. Uzay ajansı, 2,4 milyar piksellik görüntünün Van Zyl Overlook’un 992 ayrı görüntüsünün bir karışımı olduğunu söyledi.

NASA, videoyu yayınlarken gezegendeki koşullara ilişkin daha eksiksiz bir deneyim sağlamak için Mars rüzgarlarının bir ses kaydını da entegre etti. Görüntü üzerindeki kontroller aracılığıyla, Kızıl Gezegen’de sanal da olsa gezinmek mümkün.

Görüntülerde, Wright Brothers Field ve bilim insanlarının bir zamanlar suyla dolu olduğuna inandıkları Jezero Krateri de yer alıyor. Perseverance,
Jezero Krateri’ndeki jeolojik özellikleri de araştırmaya başlayacak.

NASA, bu keşif yolculuğunda Mars’ta mikrobiyal yaşamın belirtilerini bulmayı umuyor.

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