Netflix ve Amazon Prime Video’ya rakip geliyor: HBO Max

ABD merkezli dizi ve film içerik platformu HBO Max'in aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa pazarına giriş yapacağı açıklandı.

ABD merkezli içerik platformu HBO Max, Türkiye’ye giriş yapacağını duyurdu. Aralarında Türkiye, Yunanistan ve Hollanda’nın da olduğu Avrupa pazarına gelecek yıl girme planlarını duyuran HBO Max’in henüz nasıl bir fiyatlandırma hazırladığı ise açıklanmadı.

HBO Max’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarından sorumlu genel müdürü Christina Sulebakk, Warner Media’ya ait filmlerin vizyona girdikten 45 gün sonra platformda yayınlayacağını açıkladı.

Türkiye’de MUBİ, Netflix, Amazon Prime Video gibi platformların kıyasıya rekabet içinde olduğu sektörde kendine pay kapmak isteyen HBO Max’in yapımları da tanıtıldı.

Game of Thrones’un uzantısı niteliğindeki House of the Dragon’un yanı sıra Succession isimli dizinin üçüncü sezonu, Sex and the City’nin devamı olan “And Just Like That…” gibi filmler de tanıtıldı.

HBO Max’in üst düzey yöneticilerden Johannes Larcher ise şirketin amacının 2026 yılında 190 ülkede olmak olduğunu duyurdu. Larcher, “HBO Max, Avrupa’ya Warner Bros.’un 100 yıllık en iyi film ve dizilerini getiriyor ve bunu HBO, Max Originals, DC ve Cartton Network ile yapıyor” dedi.

