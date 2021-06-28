Okyanuslardaki kirliliği izlemek için NASA uydusu kullanıyorlar

5 mm’den küçük olan ve çevre kirliliğine sebep olan, suda çözünmeyen, polimerik parçacıklardan oluşan mikroplastiklerin varlığı konusunda uzun süredir çeşitli araştırmalar yapılıyordu. Özellikle deniz hayvanlarına ve ekosistemlere zarar veren parçacıkların okyanuslarda ne kadar yaygın olduğu konusunda çeşitli şüpheler varken bilim insanları bu parçacıkları uzaydan tespit edecek bir sistem geliştirdiler.

Araştırmacılar, plastiklerin okyanusta nasıl hareket ettiğini izlemek için bir NASA uydusu kullanıyorlar. Cyclone Global Navigasyon Uydu Sistemi (CYGNSS), kasırgaları izlemek ve fırtınaların oluşumunu anlamak için tasarlanmış sekiz küçük uydudan oluşan bir set. Ancak Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, hem mikroplastikleri küresel ölçekte izlemek hem de yüksek çözünürlüklü veriler elde etmek ve belirli alanları yakınlaştırmak için uydu sisteminden gelen verileri kullanabileceklerini fark ettiler.

“KİRLİLİĞİ YÖNETEBİLİRİZ”

Araştırmanın yazarlarından Chris Ruf, “Araştırma sürecinin henüz başındayız, ancak umarım bu, mikroplastik kirliliği izleme ve yönetme şeklimizde temel bir değişikliğin parçası olabilir” dedi.

Uydular, kasırga izlemenin bir parçası olarak okyanus yüzeyinin pürüzlülüğünü ölçüyorlardı. Ruf ve ekibi, bu mevcut verileri alabileceklerini ve rüzgar hızı göz önüne alındığında olması gerekenden daha düzgün görünen alanları belirleyebileceklerini fark ettiler.

Ruf, okyanuslardaki değişimi uzaydan izleyen sistemi nasıl geliştirdiklerini şu şekilde anlatıyor: “Bu radarla yüzey pürüzlülük ölçümlerini alıp bunları rüzgar hızını ölçmek için kullanıyorduk ve sudaki maddelerin varlığının çevreye duyarlılığı değiştirdiğini biliyorduk. Böylece, sudaki maddelerin varlığını tahmin etmek için tepkisellikteki değişiklikleri kullanarak, her şeyi geriye doğru yapma fikri aklıma geldi.”

Sonuçlar, mikroplastik konsantrasyonunun mevsimlere göre değiştiğini gösteriyor. Ayrıca Asya’nın en uzun nehri olan Yangtze Nehri’nin ağzında yüksek konsantrasyonda mikroplastik olduğu da ortaya çıktı.

Ruf sonuçlar için; “Bir mikroplastik kirlilik kaynağından şüpheleniyorduk, ama bunun olduğunu görmek başka bir şey. Geçmişte mevcut olan mikroplastik verileri çok seyrekti” dedi.

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