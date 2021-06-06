TikTok, kullanıcı bilgilerini toplayacağının işaretini verdi

ByteDance’in dünya çapında meşhur uygulaması güvenlik sözleşmesine eklediği yeni maddede ABD yasalarında tanımlandığı şekilde biyometrik tanımlayıcılar ve biyometrik bilgileri toplayabileceğini, yasaların gerektirdiği durumlarda bu tür bir toplama öncesinde kullanıcılarından gerekli izinleri isteyeceğini belirtti.

Şirket, henüz bu verilere neden ihtiyaç duyacağını veya kullanıcıların iznini nasıl isteyeceğini açıklamadı.

TechCrunch’ın haberine göre, yalnızca birkaç ABD eyaleti şu anda biyometrik gizlilik yasalarına sahip. TikTok’un yalnızca bu eyaletlerdeki kullanıcılardan izin isteyip istemediği ise bilinmiyor.

TikTok yaptığı bu değişiklikle, yüz ve ses izleri ile birlikte kullanıcılar tarafından uygulamaya yüklenen her şeyden veri toplayabilir. Uygulama, biyometrik veri toplama planları hakkında henüz daha fazla bilgi paylaşmadı.

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