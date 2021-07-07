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Trump’tan Zuckerberg ve Dorsey’e dava

ABD merkezli medya kuruluşu Axios, Ocak ayında görevini Biden'a bırakan Donald Trump'ın Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'e dava açacağını yazdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:51, 07/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Trump’tan Zuckerberg ve Dorsey’e dava

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformları Facebook ve Twitter’a savaş açtığı ortaya çıktı… Seçim sonrasında Facebook ve Twitter’ın Trump’ın paylaşımlarına yasak getirmesi ve hesaplarını askıya almasından sonra ABD basını, Trump’ın yasal süreci başlatma kararı aldığını aktardı.

Axios isimli ABD merkezli medya platformunda yer alan haberde Trump’ın Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO’su Jack Dorsey’e dava açmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Twitter’a erişim yasağı getirilen Trump, iki yıl boyunca da Facebook’a erişemeyecek. Trump’ın bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla aldığı kararı açıklayacağı belirtildi.

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ABD dava Donald Trump Facebook Teknoloji Twitter
Yayınlanma Tarihi:16:43,