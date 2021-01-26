Twitter haber bülteni platformu Revue’yü satın aldı

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Revue, insanların ilgi alanlarından haberdar olmalarına yardımcı olma çalışmalarımızı hızlandıracak” denildi.

Açıklamada, kullanıcıların Revue üzerinden, web sitesinde, Twitter’da ya da başka bir yerde oluşturduklarıyla, her türden yazarın hedef kitlesinden para kazanmanın yolunun sunulacağı da belirtildi.

Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla ‘kalıcı bir teşvik modeli’ oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi. DHA