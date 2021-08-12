Twitter tasarımını yeniliyor

Sosyal medya platformu, küçük dokunuşlar yaparak tasarımını yenilediğini açıkladı. Twitter, yaptığı açıklamada; yeniliklerle beraber ne konuşulduğuna daha çok dikkat çekmek istediğini belirtti.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özellikle pandemi nedeniyle dijital dünyanın oyuncuları daha da çok dikkat çekmeye başladı. Clubhouse, TikTok gibi yeni nesil platformların yanında varlığını korumaya çalışan Twitter, bu sürece yenilikler yaparak adapte olmaya çalıştı.

Sesli sohbet odaları, hikayeler gibi özellikleri bünyesine adapte eden Twitter, bu defa görsel bir yeniliğe gidiyor. Yenileme; okunaklı SF Pro, Roboto ve Helvetica Neue kullanımını aşamalı olarak kaldırmak için tasarlanan Twitter’ın marka yazı tipi olan Chirp’in resmi kullanıma sunulmasını da içeriyor.

Tipografik değişikliğe paralel olarak; Batı dilindeki metinler okunabilirlik için artık sola hizalanacak. Sosyal medya platformu ayrıca yüksek kontrastlı maviyi geride bırakıyor ve yeni renk paletlerinin de hazırlık aşamasında olduğunu söylüyor.

Platform; genel olarak, daha az kenarlık ve gri arka plan kullanarak arayüzde daha temiz ve daha geniş bir görünüm elde etmeye çalışıyor.

Twitter’ın tasarım ekibi, “İlk başta garip gelse de bu güncellemeler bizi daha erişilebilir, benzersiz yaparken ne hakkında konuşulduğuna daha çok odaklanmamızı sağlıyor” diyor.

İlginizi Çekebilir Twitter'dan algoritmalarındaki ırk ve cinsiyet ön yargılarını düzeltecek kişilere ödül

İlginizi Çekebilir Twitter yeni bir e-ticaret özelliğini test ediyor