Twitter’daki ilk tweeti 2,5 milyon dolara bir Türk satın aldı

Twitter CEO’su Jack Dorsey’in önceki gün satışa çıkardığı ilk tweet, 2,5 milyon dolara alıcı buldu. Tweet’i satın alan Cryptoland ve Bridge Oracle CEO’su Sina Estavi, Türk olduğunu açıkladı.

Dorsey’nin 2006 yılında attığı ilk tweet, dijital bir ‘varlık’ olarak Valuables BY Cent üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Aslen Türk olduğunu Twitter’dan duyuran Estavi, kripto varlık alım satım platformu olan Cryptoland’in CEO’su pozisyonuda.

Estavi, yaptığı satın alımla birlikte tweet’in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek. Tweet, bugüne kadar satılan en pahalı tweet olarak tarihe geçti.

Kripto paraların da temelinde bulunan blokzincir (blockchain) teknolojisi sayesinde dijital bir varlıklar, şifrelenerek korunabiliyor. Bunun üzerinden dijital varlık sahipleri, dijital varlıkların telif haklarını ellerinde bulunduruyor.

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