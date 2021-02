Üç boyutlu yazıcıdan ‘et’ ürettiler

Bitki bazlı et üreticisi olan Novameat, kısa süre önce tescilli 3D baskı teknolojisi ile ürettiği bitki bazlı et alternatifine biraz daha yaklaştığını açıkladı. “Dünyanın en büyük tam kültürlü et kesimi” olarak anılan insan yapımı plakalar, su, bitkisel yağ ve bitki proteinlerinden harmanlanmış bir et lifi matrisinden oluşturuluyor.

Haber, Barselona merkezli Novameat’in kısa süre önce İspanyol hükümetinden aldığı 250.000 euroluk teşvikin hemen ardından geldi. Ayrıca bu durum sürdürülebilir, bitki bazlı et endüstrisinin geleceği için büyük şeyler ifade edebilecek bir konumda…

YILDA 346 MİLYON TON ET ÜRETİLİYOR

Novameat, 2018 yılındaki kuruluşundan bu yana, “temiz et” yaratma hedefine kendini adadı. Şirket, kanat bifteğinin 3D baskı kesimleriyle, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında rol oynamayı ve insanların her yıl dünya çapında tükettiği 346,14 milyon ton etten kaynaklanan devasa su atığını dengelemeye yardımcı olmayı umuyor.

“TADI HENÜZ HAZIR DEĞİL”

Novameat'ın tescilli teknolojisi gerçek etin dokusunu ve görünümünü taklit etse de, şirketin kendi kabulüne göre tadı “henüz hazır değil”. Yine de şirketin, 2021 yılında gıda endüstrisi genelinde dağıtılabilecek bir dizi özelleştirilmiş yazıcıyı piyasaya sürmek için büyük planları var.

Novameat’ın bu teknolojisi alternatif protein üreticisi New Crop Capital tarafından önemli bir yatırım da almıştı. New Crop Capital’ın yönetici ortağı Dan Altschuer Malek, “Küresel gıda tedarik zincirinin kırıldığını düşünüyoruz ve bu zorluklardan biri olan hayvansal proteini çözmeye odaklandık” dedi.

