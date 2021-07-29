Uzaylı teknolojilerini araştırmak için yapay zekâ kullanacaklar

Galileo Projesi, dünya dışı teknolojik uygarlıklara dair (ETC’ler) kanıtlar aramak için bir teleskop ağı kullanacak. Yapay zekânın projede önemli bir rol oynayacağı belirtilirken ekip, uzaylı nesneler için teleskoplardan gelen verileri tarayan algoritmalar geliştirmeyi planlıyor.

Proje için özel bağışçılardan şimdiye kadar 1,75 milyon dolar fon alındığı belirtildi.

HERKES REDDETSE DE ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Proje, Güneş Sistemimizden geçen bir nesnenin uzaylı teknolojisi olabileceğini öne süren Harvard Profesörü Avi Loeb tarafından yönetiliyor.

Oumuamua olarak adlandırılan ve başka bir yıldızdan Güneş Sistemimizi ziyaret eden ilk nesnenin olağandışı ivmesi, Loeb’in yıldızlar arası uzayda gelişmiş bir teknolojik ekipmanın enkazı olduğu konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu. Birçok astronomi uzmanı hipotezi reddetti.

Bununla birlikte, Loeb, Oumuamua ve tanımlanamayan hava olaylarının dünya dışı teknolojiye yönelik daha fazla araştırmayı motive etmek için yeterince anormal olduğuna inanıyor. Loeb, bilimin sosyal damgalar veya kültürel tercihler nedeniyle potansiyel dünya dışı açıklamaları reddetmemeleri gerektiğini vurguluyor.

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