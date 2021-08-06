Virgin Galactic, uzaya çıkış bileti satmaya başladı

Ünlü iş insanı Richard Branson'ın kurduğu uzay yolu şirketi Virgin Galactic, bilet tarifesini duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Temmuz ayında şirketin kurucusu Richard Branson’ın da katılımıyla uzaya yolculuk yapan ve uzay turizminin yeni dönemini tanıtan Virgin Galactic, uzaya gitmek isteyenler için bilet tarifesini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada “uzay turistlerine” üç farklı bilet opsiyonu sunulacağı belirtildi. Yolcuların tek koltuk, çoklu koltuk paketi ya da uçuştaki bütün koltukları satın alma seçeneği sunulacak.

Koltuk fiyatlarının 45.000 dolardan başladığı belirtilirken, bir sonraki uçuşun Eylül ayının sonunda yapılacağı kaydedildi.

11 Temmuz’da New Mexico çölünde bir uçuş gerçekleştiren Branson, böylelikle 17 yıl önce başlattığı bu projede uzaya gitmeyi başarmıştı.

MİLYARDERLERİN UZAY SAVAŞI KIZIŞIYOR

Haziran ayında Virgin Galactic, ABD Havacılık Kurumu’ndan resmi onay almıştı.

Branson gibi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da kendi şirketini kurmuş ve Branson’dan birkaç gün sonra uzaya çıkmıştı. Öte yandan Elon Musk’ın şirketi SpaceX de bir süredir ABD’nin önde gelen kurumlarından NASA ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

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