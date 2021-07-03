Bielsa kalibresi ve Vitor Pereira gerçeği

Haddinden ve açıklanacağı söz verilen tarihten daha uzun bir süre sonunda Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Başkan Ali Koç’un daha önceden tarif ettiği hoca kalibresine göre farklı bir tercih olması ve sürecin uzaması, haklı tepkileri de beraberinde getirdi.

Bana göre haklı tepkiler çünkü, “Bielsa seviyesinde hoca bakıyoruz” deniliyorsa, Pereira’nın bu kalibrede olmadığını bilirsiniz. “Haziran’ın üçüncü haftası hocayı açıklayacağız” ya da “Seçimden sonra Pazartesi duyuracağız” deniliyorsa ve verilen sözden günler sonra belirlenen hedefte bir teknik direktör getirilemiyorsa, bu durum tepki çeker.

Üstelik aylardır işsiz olan Pereira’nın açıklanması bu kadar gecikiyorsa, hoca adayları arasında aslında ilk seçenek olmadığını düşünmek yanlış olmaz. Diğer seçeneklerin neden olmadığına dair günü geldiğinde Başkan Koç gerekli açıklamaları yapacaktır, ancak bugüne baktığımızda hatalarla dolu bir süreç yönetimi tepkileri de beraberinde getirdi.

Peki, Vitor Pereira kötü bir hoca mı?

Kesinlikle hayır. Geçen dönemindeki eksikleri, eleştirilebilecek yanları olduğu kadar, yüceltilecek özellikleri mevcut. Eğer camianın tam desteğini alırsa Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyabilecek kalibreye de sahip. 2015-16 sezonundaki hataları ve sevapları üzerinden bazı değerlendirmeler yapılabilir, ancak ‘şampiyon yapar, yapamaz’ gibi kesin tanılar koymak hatanın büyüğü olur. O günden bu yana hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu büyük değişimler yaşadı. Her şeye rağmen, Pereira’nın hoca adayları arasında en ideal isimlerin başında geldiği söylenebilir.

Ancak, yukarıda saydığım negatif unsurların ağırlıkta olduğu sürecin sonunda Pereira göreve büyük bir destekle değil de, kafalarda soru işaretleri barındırarak başlayacak. Fenerbahçe ve Ali Koç’un hata yapma lüksünün kalmadığı günlerde, böylesine kritik bir dönemecin yönetiliş biçimi ‘dersler aldık’ sözünün altının doldurulamadığını gösteriyor. Seçim öncesi palazlanan muhalefet için ‘hata yapmamızı bekliyorlar’ diyen ve bunun farkında olan Başkan Koç’un, en ufak tökezlemede yükselecek seslere de hazırlıklı olması gerek. Medyada Fenerbahçe için olumsuz algı yapılmasından sürekli şikayet eden Başkan Koç, bu kez kendi etti…

Fenerbahçe camiası için hayırlısı olması temennisiyle…