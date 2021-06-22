Adalet Bakan Yardımcısı SBK hakkında konuşmalı

ABD'DEN GELEN BELGELERE RAĞMEN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞINA TEDBİR VE YURTDIŞI YASAĞI NASIL KALKTI?

ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para akladığı, Amerika'dan Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu.

Dün…

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberini okuyalım: “…Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021'de, Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi…”

Bir gariplik yok mu? Var!

Neden mi? Çünkü…

Türk yargısı zaten Sezgin Baran Korkmaz'ın mallarına el koymuştu! Ancak… Bir ‘el' buna müdahale etmiş ve malların kurtarılmasını sağlamıştı…

Anlatalım…

30 Eylül'de mallara el konuldu

Tarih 30 Eylül 2020… Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında, “kara para aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Eylül'de, şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu. Tedbir kararı “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini” düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındı. Sezgin Baran Korkmaz ve diğer 13 kişi ‘terörün finansmanı' ile suçlandı.

El koyma kararının gerekçesi Utah Federal Savcılığı'nın söz konusu kişilerin vergi bağlantılarının incelendiği soruşturmaya uzanıyordu. Kingstonlar ve Lev Aslan Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında “yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına” dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanmıştı. Soruşturma belgelerinde “ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin” 134 milyon dolarlık kısmının da aralarında SBK Holding'e ait olan inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyordu. Jacob Kingston ve Isaiah Kingston da Temmuz 2019 tarihli mahkeme belgelerine göre iddia pazarlıklarında “el koyma kararını kabul ettiklerini” söyledi. Bunun üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.

Bir ‘el' devreye girdi…

6 Kasım'da tedbir ‘ivedilikle' kaldırıldı

Tarih 6 Kasım 2020… İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine SBK Holding'le ilgili el koyma kararını kaldırdı. MASAK'ın 5 Kasım günlü yazısına atıf yapan hakimlik kararda şu cümleleri kurdu: “… Tedbir kararlarının devamının ölçülü olmayacağı ve mağduriyete sebep verileceği kanaatine varıldığından… Tüm tedbir kararlarının kaldırılmasına…”

Bu arada mekanizma çok hızlıydı. 6 Kasım'da yani kararın alındığı aynı gün… Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na da gönderildi. Korkmaz ve diğer 13 şüpheli hakkındaki şirket ve kişisel banka hesaplarındaki blokaj ve tedbirlerin “ivedi kaldırılması” talimatı verildi. Kararda imzası bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 16 Ekim'de Adalet Bakanlığı yardımcılığına atandı.

Mahkeme soruşturması süren bir dosyayla ilgili bu kararı nasıl verdi? Soruşturmaları süren diğer davalarda da böyle bir uygulama yapıldı mı? Bir ‘el' demiştim… Mekanizmayı harekete geçiren, hızlandıran ‘el'den bahsediyorum… Çünkü…

Tarih 17 Kasım 2020… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım'da, Sezgin Baran Korkmaz'ın ‘adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması' talebinde bulundu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de şu kararı verdi: “… Adli kontrol kararının kaldırılması talebinin kabulüne… İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2020 tarihli ‘yurt dışına çıkamamak' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına…”

Yani… Sezgin Baran Korkmaz artık özgürdü.

Tarih 5 Aralık 2020… Korkmaz, İstanbul Havalimanı'ndan bir engele takılmadan Türkiye'yi terk etti. 24 gün sonra da operasyonun düğmesine basıldı. 29 Aralık günü, SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildi. 4 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

ABD'den belgeler alınmış

Şimdi geliyoruz can alıcı noktaya… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Nisan 2021'de hazırladığı SBK iddianamesine… İddianamede şu tespit yapılıyor:

TESPİT 1: Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30 Eylül 2020 tarihli talimatıyla MASAK Başkanlığı'na, şüphelilerin üzerine atılı aklama suçunun işlenip işlenmediğinin net olarak tespitinin yapılması, bu hususta öncül suçların gerek Türkiye gerek Amerika'da kimler tarafından hangi usullerle işlendiğinin tespitinin yapılması talimatı verilerek elde edilen deliller aşağıda detaylı olarak anlatılacak şekliyle soruşturma dosyası kapsamına alındığı…

Yani… SBK hakkında 30 Eylül 2020'den ABD'den belge, delil istenmiş.

TESPİT 2 : Soruşturmanın başlangıç aşamasında da belirtildiği üzere, ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu tarafından da yargılama yapıldığının tespiti üzerine… Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Amerika Genel Müdür Yardımcılığı makamı ile soruşturma dosyası kapsamında bulunan yazışmalar yapılmak suretiyle…

Yani… 30 Eylül'den itibaren yazışmalar yapılmış…

TESPİT 3: 12 Kasım 2020, 18 Kasım 2020, 26 Kasım 2020 ve 15 Kasım 2020 tarihli belgeler temin edilerek, bir kısım evrakın Türkçe tercümeleri yaptırılmak suretiyle soruşturma dosyası arasına alındığı…

Yani… Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışı yasağının kaldırıldığı 17 Kasım 2020'den önce 12 Kasım'da belgeler temin edilmiş…

SONUÇ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu notu de eklemiş: “USA v. Jacob Ortell Kingston et al. Adlı dava olduğu, dava hakkında ilk iddianamenin 1 Ağustos 2018 tarihinde açıklandığı ve son olarak 17 Eylül 2019 tarihinde İkinci Genişletilmiş İddianamenin açıklanarak Büyük Jüri tarafından kabul edildiği tespit edilmiştir.

SORU ŞU: 14 Nisan 2021'de ‘kara para aklamayı' tespit eden başsavcılık 6 Kasım ve 17 Kasım 2020'de Sezgin Baran Korkmaz'ın mallarına tedbiri ve yurtdışı yasağını nasıl kaldırdı? Çünkü… ABD'deki ilk iddianame 2018 genişletilmiş iddianame 2019'da olmasına rağmen.