Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akşener’in hamleleri

Tarih 12 Temmuz 2021… CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu, “Nasıl bir cumhurbaşkanı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “… Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. Tarafsız olmalı, bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı. Kendisi ve ailesiyle birlikte örnek olmalı. Sevecen ve adaletli olmalı…”

Özellikle CHP kamuoyu biliyordu ve cumhurbaşkanı tanımı netti: “Kemal Bey 2023 seçimlerinde aday olmak istiyor.”

Ancak…

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hamleleri, Kılıçdaroğlu'nun stratejisinde önemli değişikler yapacak gibi görülüyor!

Örneğin…

Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki kutlamalarına katıldı. Programda Akşener, İmamoğlu ile birlikte sahneye çıktı. Konuşması sırasında büyükşehir belediye başkanını, 1453'te İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. “… İki kararlı lider ve İstanbul alındı” diye konuştu.

Bitmedi…

İş dünyasında ‘İmamoğlu' hareketliliği

Meral Akşener, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de “Liderler Özel” programına katıldı. Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını, başbakanlığa aday olacağını ilk kez açıkladı.

Kulisler hareketlendi…

“Başbakan olacağım” çıkışıyla Akşener ne yapmak istedi? Ağırlıklı değerlendirme şu oldu: “Ben aday değilim siz de aday olmayın Kemal Bey.” Bunu da CHP tabanının takip ettiği medyada yaptı. Bir not daha: İYİ Parti lideri, Millet İttifakı'nın önünü açan isim olarak da öne çıktı.

Devam edelim…

Bu arada… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yurt gezilerini hızlandırdı, yanında bazı CHP'li vekiller ve bazı belediye başkanlarıyla. Diyarbakır'da sergi açılışı da İmamoğlu'nun ‘taktiksel' hamlesiydi. Her ne kadar Kılıçdaroğlu “Benim iznimi aldı” dese de!

Kulislerden bir not daha: İstanbul'da iş dünyasının bazı önemli isimlerinin de İmamoğlu'nun adaylığına sıcak baktığı konuşuluyor.

Şimdi geliyoruz geçen hafta sonuna…

Başkan yardımcısı yani Başbakan

Slogan: Ömer'in yolu!

Adaletiyle sembolleşmiş halife…

Haliç'te, 4'üncü kuruluş yılını kutlayan İYİ Parti'nin mini belgeseline ve slogana imza atan isim eski AKP'li, siyasi analist-araştırmacı Faruk Acar. Belgeselin en dikkat çekici yanı bütün eğilimlerin İYİ Parti'de yeniden vücut bulmasıydı. Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Atatürk'le her kesim kucaklanıyordu: Muhafazakar kesim, milliyetçiler, demokratik sol ve ülkenin kurucu lideri! Sanki 14 Ağustos 2001'de kurulan AKP! Hatırlayın: Meral Akşener, AKP sürecinde son anda kurucu olmaktan vazgeçmişti.

Bitmedi…

“Erdoğan olmazsa AKP iyidir” diyenlerin toplandığı eski AKP'lilerin kurduğu Karar Gazetesi'nin Karar TV'sinde (25 Ekim 2021) önemli bir çıkış daha yaptı İYİ Parti Genel Başkanı… Nasıl mı? Okuyalım: “… İYİ Parti, CHP'nin seçmenine odaklı değil. Cumhur İttifakı'ndan kopan bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesine biz yöneldik. Bu seçmenin bizi tercih etmesini sağlamaya çalışıyoruz.”

Akşener dedi ki: “DEVA ve Gelecek Partisi AKP'den kopuşu sağlayamıyor bunu biz başarırız ve muhafazakar kanadı toparlarız.”

Nerede konuştu: Karar TV'de…

Sonra da sistemle ilgili planlarını anlattı: “… Önce bu ucube sistemden kurtulmalıyız. Bir ilkeler bütünlüğünü imzalayacağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Ondan sonra parlamenter sisteme hızlı bir şekilde geçilecek. Hemen ertesi gün seçim olması gerekmiyor. Diyelim ki birisi seçildi, partiler seçime girdi. Benim ve partimin iddiası birinci parti çıkmak. Demek ki hemen hızlı bir şekilde yürütmeden sorumlu bir başkan yardımcısı tespit edilebilir.”

Akşener aslında “Ben başkan yardımcılığına (başbakan gibi çalışacak) talibim” mesajı verdi.

“Bu sistemde bir cumhurbaşkanı olacak, sembolik çalışacak, bir başkan yardımcısı olacak, o başbakan gibi çalışacak mı diyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Akşener şöyle devam etti: “Seçilen cumhurbaşkanının da tekrar seçilmesine gerek yok. Süresini tamamlayacak. Partisinden istifa edecek, birincisi bu. Başbakanlık görevini yürütecek kişi başka bir şey. Partinizin de yüksek oy alması gerekiyor. O kadar rahat bazı şeyler olur ki…'Seçildi, hemen seçim yapılacak, cumhurbaşkanı olan kişi yeniden seçime girecek' deniliyor ama bunlara gerek yok diyorum ben.”

Ve Kılıçdaroğlu'na yönelik önemli hamlesi geldi:

“… Sayın İmamoğlu ve Yavaş, Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Bu arkadaşlarımızın ita amiri Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterdiğinde biz ‘hayır' demeyiz.”

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül 2020'de Halk TV canlı yayınında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarıyla ilgili şu cümleleri kurmuştu: “… Belediye başkanlarımız, belediye başkanlıklarını yapacaklar, sıcak siyasetin olabildiğince dışında kalacaklar ama bütün çabalarını, bütün emeklerini yönettikleri kente verecekler.”

Soru şu: Kılıçdaroğlu, Akşener'in yeni hamlesi konusunda ne düşünüyor?