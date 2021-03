Özdağ ile Buldan ‘Devlet biliyor’ dedi 

Tarih 23 Şubat 2021… HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Çözüm sürecinde bize, partimize vaad ettiklerini elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz” dedi.

Tarih 4 Mart 2021... İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “Benimle Meral Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır” dedi…

İki isim de ileriye dönük açıklama yaptı ve ‘arşivi' işaret etti… Biliyoruz ki… 2009-2015 arasında yaşanan ‘Açılım-Çözüm' sürecinde kamuoyunun bilmediği ama ‘devletin' bildiği çok önemli konular var!

Biliyoruz ki… Ümit Özdağ ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bildikleri çok fazla ama ‘devletin' daha fazla!

Peki bu dil doğru mu? Değil! Siyasetçi, kapalı kapılar ardında yaşanalar neden anlatmaz? Neden ‘sır' gibi saklar? Kamuoyunun aydınlanmasını neden istemez? Sonuçta… Halkın oylarıyla vekil olmuş, halka hizmet için Ankara'ya gidenler neden ‘sırlarıyla' yaşar? Elindekileri ileriye dönük kullanmak için mi? (Hemen parantez açayım: Ümit Özdağ'ın dün yaptığı açıklamanın çok ama çok önemli olduğunu ve ideolojik eleştiri yaptığını düşünüyorum…) Yine de ‘kutsal devlet'te buluşmaları ve siyaset dili doğru değil!

12 Eylül belgeleri

Örneğin… 1838 yılında kurulan Birleşik Krallık Devlet Arşivleri, Britanya'nın 1000 yıllık tarihiyle ilgili belgeleri içeriyor. 11 milyon resmi belge var arşivde. Her 30 yılda bir bu arşivler açılıyor! Gizlilik kalkıyor çünkü halkın haber alma hakkına saygı duyuluyor. Ancak… Bu belgeler sonuçta devletin arşivinde… Siyasetçinin arşivinde değil! Ümit Özdağ ve Pervin Buldan'ı düşünürken, 11 yıl önce okuduğum bir kitap geldi aklıma. Yazarı, gazeteci Jan Devletoğlu. Kitabın adı “İngiliz Arşivlerinde 12 Eylül'ün Ayak Sesleri”… Devletoğlu diyor ki: “Bu kitapta okuyacağınız belgelerde Cumhuriyet tarihimizin son açık darbesinin 1975 yılından başlayarak ağır ağır nasıl yaklaştığını, bir diğer ifadeyle 12 Eylül'ün arşivlerdeki ayak seslerini duyacaksınız.” Belgelerden öğrendiğimiz çarpıcı bilgiler var… Örneğin… İngiltere Güney Avrupa Dairesi'nden diplomat Rawlinson, son Türkiye seyahatinin ardından edindiği izlenimleri 20 Temmuz 1979'da şu notla anlatmış: “… Buradaki genel görüş, CIA teşkilatının Kürt ayrımcılık hareketini desteklediği şeklinde. Bülent Ecevit'in Newsweek Dergisi'ne verdiği mülakattan sonra Türk basını bu haberi çok alevlendirdi. ABD Büyükelçiliği bu konuda açıklama yapmadı. Düşüncesini sorduğum bir Türk bana ‘Bağımsız bir Kürt devleti kurulması ABD'nin müttefik kaybettiği bir dönemde gündemde kalma ihtiyacından kaynaklanıyor' dedi. Bu konuda Ankara ve Washington'un herhangi bir bilgisi vara lütfen iletiniz…” Biz bu belgeleri (ki her konuda ama her konuda rapor var) arşivler açılınca öğrendik ve bir kitapla… Ümit Özdağ ve Pervin Buldan'ı da 30 yıl bekleyecek miyiz?

Siyasetçi susarsa…

Tamam devlet arşivcidir… Tamam ‘kutsal' bilgiler vardır… Güvenlik için ‘sır'lara ihtiyaç duyulur… Bunları tartışırız… Anlamadığım… Siyasetçilerin bu kadar sır' saklaması! ‘Biliyorum ama söylemem, devlet kayıtlarında var' cümlesi kabul edilemez!

Tarih 30 Kasım 2010…

Amerika'nın Ulusal Haber programlarından birini izliyoruz. Democracy Now'un (Demokrasi Şimdi) 30 Kasım tarihli haber bülteninde Wikileaks (Sızıntı) belgeleri üzerine Amerikalı filozof Noam Chomsky ile bir röportaj gerçekleştirildi. Chomsky, 1971 yılında Vietnam Savaşı ile ilgili Pentagon belgelerini sızdırdığını açıkladı. Chomsky, o zaman ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da çalışan Daniel Ellsberg ve Tony Russo ile arkadaş olduğunu ve iki ismin belgelerin kopyalarını alarak kendisine ulaştırdığını söyledi. Chomsky de bu belgeleri basına ulaştırdı. Gazetecilik tarihinin en önemli olaylarından biriydi “Pentagon Belgeleri”… Çünkü… ABD'nin dört başkanı… Dwight D. Eisenhower (1953-1961), John F. Kennedy (1961-1963), Lyndon B. Johnson (1963-1969) ve Richard Nixon (1969-1974)… 1 Kasım 1995'te başlayan Kuzey Vietnam ile Güney Vietnam arasındaki savaşta ABD, anti-komünist Güney'in yanındaydı… 5 milyona yakın sivil hayatını kaybetti. ABD'nin, 66 bin askeri öldü “Vietnam bataklığından” çıkamadı. ABD'de, Vietnam Savaşı döneminin Savunma Bakanı Robert McNamara başkanlığında özel bir komisyon, 1945-1967 yılları arasındaki ABD -Vietnam ilişkileri üzerine bütün belgeleri içeren kapsamlı bir gizli rapor hazırladı. Askeri analist Daniel Ellsberg, bu raporda Amerikan devlet görevlilerinin ve yöneticilerinin sürekli halka yalan söylediğini gördü. Belgeler, Başkan Lyndon Johnson'un sadece kamuoyuna değil, Kongre'ye bile mütemadiyen yalan söylediğini ispatlıyordu. 1.5 yıl boyunca belgeler Ellsberg'in elinde kaldı, kimse yayımlayamıyordu. Ve gazeteci ortaya çıkardı…

SONUÇ: Lütfen konuşun Ümit Özdağ ve Pervin Buldan ya da diğerleri!