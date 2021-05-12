Beyinlere aşı!

BİR önceki yazımda neden sadece futbolcuların aşılama kapsamına alındığını sormuş, özellikle olimpik sporcuların aşılanması gerektiğini vurgulamış ve yetkilileri harekete geçmeye davet etmiştim. Sayın Bakan Mehmet Kasapoğlu bu konuda açıklamayı yaptı ve bu kapsamdaki tüm sporcuların aşılanacağını müjdeledi. Kendisine teşekkür edip rotayı basketbola çevireyim.

“TAKIMLARI revire dönen basketbolun federasyonu ne yapıyor bu arada, aşı için? Miami'de hayat güzel galiba” dememle kaldım! Amiyane tabirle: Tık yok! Sezonun en kritik maçlarından önce, Türkiye’nin en popüler ikinci sporunu yönetenlerin bu konuda hiçbir adım atmaması, gerçekten inanılır gibi değil. Bu saatten sonra adım atsalar da zaten işe yaramayacak.

BAKTILAR federasyonda iş yok, Efes kendi işini kendi gördü. Ataman açıkladı. Bakanlıkla görüşülmüş, Euroleague Final Four öncesi Covid-19 geçirmeyenleri aşılayacaklar en azından.

BUGÜN kendisini basketbol fanusunun içinden biri olarak gören pek çok kişiye şu soruyu sorun: Basketbol nasıl yönetiliyor? Alacağınız yanıt bellidir: Yönetilmiyor!

ALTYAPIDAN hakemlere, işleyişten cezalara, belki de Türk spor tarihinin gördüğü en kötü federasyon yönetimi yüzünden basketbol, neredeyse voleybolun gölgesinde kalacak. Sadece birkaç kulübün sayesinde ayakta kalıp popülaritesini koruyabilen basketbolu yönettiğini zannedenlerin son bombası, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’e 300 gün ceza vermek oldu.

KENDİ kapılarının önünü temizlemesi gereken TBF yöneticileri, neredeyse 30 yıl önce yaşanan bir olayın üstüne, Rıdvan Dilmen gündeme getirince, mal bulmuş Mağribî gibi atladılar! Baktılar kimseden ses çıkmadı; “Bari biz, konuştuğu için ceza verelim” dediler.

SIRP adayı destekleyen vatandaşının oyunu almadan Avrupa basketbolunun başına geçen Demirel bu cezaya öyle üzülmüştür ki, emekliliğini bile düşünüyordur, kesin! Demirel’den gol yemeye doymadılar; insan kaleyi bu kadar boş bırakır mı?

BEYİNLERE aşı şart!