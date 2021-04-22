Nutuk da yasaklandı ya!..

Sevgili okurlarım, Türkiye'de yaşayan herkes medyayı izledikçe çıldıracak gibi oluyor.

Her gün tanık olduğumuz, yüz yüze geldiğimiz olaylar ve haberler hepimizi bu sinir bozucu durumlara sürüklüyor.

Dün bizim gazetenin manşetinde Sultan Uçar arkadaşımızın inanılmaz bir haberi vardı.

Mersin'in Çamlıyayla İlçesi'ndeki Ülkü Ocakları, ilçedeki tüm okullarda dağıtılmak üzere Atatürk'ün Nutuk isimli eserini armağan etmek istiyor.

Dağıtım izni almak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuyor.

Müdürlük, basılı olan kitabı dikkatle (!) inceliyor ve kararını veriyor…

“Söz konusu kitapta padişah Vahdettin hakkında yakışıksız sözler vardır.”

Atatürk'ün şu sözleri sakıncalı bulunuyor:

“Saltanat ve hilafet (halifelik) makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, kendisini ve makamını korumak için alçakça tedbirlerin peşine düşmüş. Hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak…”

Yalan mı, yanlış mı?

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Evet, ilçede görev yapan Milli Eğitim Müdürü bu sözleri sakıncalı buluyor ve bunu resmi yazı ile bildiriyor!

Yahu beyefendi, bu sözler birebir Atatürk'e ait.

Nutuk'ta ne varsa, noktası virgülü dahil tamamı Atatürk'ün sözlerinden oluşmakta.

Onun 1927 yılında Meclis kürsüsünden günlerce okuduğu bir metin.

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Müdür Bey'in kararında bir husus daha var.

Kitapta bir fotoğraf yer almış, Atatürk'ü elinde sigara ile gösteriyormuş.

Kitabın bu fotoğrafla dağıtılması da sakıncalı bulunmuş!

Öğrencilere kötü örnek olurmuş…

Atatürk çok sigara içerdi, kahve ve içki de içerdi.

Ne var bunda, herkesin bildiği bu gerçekleri milletimizden mi gizleyeceğiz!

Ne yediyse, ne içtiyse, ne yaptı ve ne dediyse ona her şey helâl olsun.

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Atatürk'ü bile sakıncalı bulmaktan sıkılmayan söz konusu müdürü tanımayız.

Herhalde genç biridir…

Ve amacı ne yapıp edip Nutuk'un okullarda öğrencilere dağıtılmasına engel olmaktır.

AKP'nin eğitim sisteminde bu müdür gibi nicelerinin beyinlerini yıkayıp piyasaya sürdüler.

O genç adam (hiç kuşkum yok) bu kararı vermeden önce amirlerine danışmış, yasaklama kararını onların bilgisi ve onayı ile almıştır.

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Burada kısaca Vahdettin'den söz etmek gerekiyor…

Osmanlı'nın son padişahıdır.

Türk Milleti yedi düvelle canı ve kanı pahasına savaşırken mücadeleyi önlemek için her türlü alçaklığı yapmıştır.

Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'nın rütbelerini söktürdü.

Bu yetmezmiş gibi gıyabında yargılatıp hakkında idam cezası verdirdi!

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Savaşı kazandık, ordumuz 1922 yılında İzmir'i aldı, başkent İstanbul'a girdi.

Korkak ve alçak Vahdettin bu durumda ne yapacaktı?

İstanbul'daki İngiltere Büyükelçisine sarayından mektup yazdı:

“Burada can güvenliğim kalmamıştır, yüksek devletinize sığınıyorum. Beni kurtarın!”

İngilizler kendi işbirlikçileri olan bu adamı Malaya isimli zırhlılarına bindirip haremi, çocukları ve servetiyle birlikte gizlice kaçırdı.

Müslümanların halifesi Hristiyanlara sığınmış ve onların gemisiyle tüymüştü.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün “Nutuk” isimli kitabını bastırıp okullarda ücretsiz dağıtımı için harekete geçen Ülkü Ocakları için de burada birkaç söz söylemek gerekir.

Herkesin bildiği gibi Ülkü Ocakları MHP'nin bir yan kuruluşudur ve ülkücü olarak bilinen gençlerin yoğun olduğu topluluklardır.

Bu gençler kendilerini Türk milliyetçisi olarak tanımlar…

Atatürkçü olmadan gerçek anlamda Türk milliyetçisi olmak mümkün değildir.

Dolayısıyla MHP ne yaparsa yapsın, ne derse desin, ben bu ülkücü kesimin vatan sevgisine saygı duyarım…

Ve pek çoğunun da MHP'nin bugün bile ısrarla sürdürmekte olduğu mutlak AKP yandaşlığı siyasetine karşı çıkmakta olduğunu iyi bilirim.

Kim ne derse desin, isteyen eleştirsin, durum böyledir.

Ne işi var MHP'nin böylesine uçsuz bucaksız, kayıtsız şartsız AKP destekçiliğinde!

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Dün bütün gün MHP'den şu anlamda bir açıklama bekledim:

“Ülkü Ocaklarımızın okullarda öğrencilere ücretsiz dağıtmak için bastırmış olduğu Atatürk'ün Nutuk adlı eserine yasaklama getirilmesini kınıyoruz, bu kararın derhal geri alınmasını bekliyoruz.”

Böyle diyerek, tabanını oluşturan ülkücülere sahip çıkabilirdi…

Ama diyemedi…

Herhalde körü körüne, kraldan fazla kralcı AKP destekçiliği yine engel oldu!

Oysa skandal çok büyüktü.

Pabucun pahalı olacağını gören AKP bile elini çabuk tutmak zorunda kaldı ve Müdür Bey ‘yöneticilik görevinden' alındı.

Şimdi soru şu:

Yasaklanan Nutuk dağıtılacak mı?