Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Babalar ve oğullar

Metin Gazoz, Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un babası… “Bir şampiyon nasıl yetiştirilir?” sorusunun en güzel örneğidir Mete Gazoz…

Babası, onun için neler yapmış? Bakın, fiziği gelişsin diye yüzmeye göndermiş, 8 yaşında… Satranç dersleri almış. Sebebi, bakarak analiz yapmayı ve strateji belirlemeyi öğrensin diye… Odaklanması gelişsin diye resim dersi almış… El hassasiyeti ve duygu performansı için, piyano dersine gitmiş…

Takımdaşlığı öğrenmesi ve yaşaması için, futbol ve basketbol oynamış. Çok çalışmış, yetiştirilmiş örnek bir sporcu olmuş böylece Mete Gazoz… Bir şampiyon kolay yetişmez, ama bir sporcu böyle yetişir işte… Böyle yetişen insanlar, şampiyon olamayabilir belki, ama topluma faydalı bir insan olurlar. İnsanlığa yardım için, böyle yetiştirmeliyiz sevgili çocuklarımızı…

Örnek bir fotoğraftır Gazoz ailesi benim için… Kolay değil, daha 6 yaşında okçuluğa merak salıp, bu spor için gece, gündüz çalışmak… Onu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda izlediğimde, bir gün olimpiyat şampiyonu olacağından emindim. Tabii ki, uluslararası büyük turnuvalarda, hep zirve için mücadele etti Mete Gazoz… Altın madalyalar kazandı. Ama bu şampiyonluk çok farklı… Okçuluğa gönül verenler, bundan sonra hep onu örnek alacak. Okçuluk sporu bunu hakediyordu. Mete Gazoz sayesinde, umarım, başka büyük şampiyonlar da yetişecek…

Benim için, spor tarihimizin en büyük başarılarından birini kazandı. Sana hep saygı duyacağım, sevgili kardeşim…