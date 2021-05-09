Galatasaray’ın haklı galibiyeti

Beşiktaş, nasıl gol yerdi? Savunmanın arkasına atılacak ani toplarla. Bu sezon, bunu çok gördük. Fernandes çok iyi top attı Babel'e. Onun kontrolü ve son vuruşu iyi olunca, Ersin'in yapacak bir şeyi kalmadı.

Galatasaray golden hemen sonra Beşiktaş'ın pas opsiyonlarını iyi kapattı. Rakip yarı alanda kaptırdığı her toptan sonra alan daraltarak, Beşiktaş'ın organize olmasını engelledi. Bu durumda, Beşiktaş'ta bireysel beceri veya duran topların ön plana çıkması lazımdı.

Donk-Atiba mücadelesi, VAR ile penaltıyı Beşiktaş'a getirdi. Ghezzal penaltıyı ağlara gönderdi. Beraberlik, Beşiktaş'a yaramadı. 2 dakika içinde ataklar ve penaltı. Falcao, yine dengeyi değiştirdi attığı penaltı golüyle. BU sezon yine Beşiktaş'ta gördüğümüz önemli hata. Atılan gollerden hemen sonra pozisyon vermek ve gol yemek alışkanlığı, derbide de devam etti. İkinci yarının büyük bölümünde, ilk devredeki oyunundan hiç taviz vermeyen Galatasaray'ı izlemeye devam ettik.

Beşiktaş’ın orta alan ve forvet bölgesinde koordinasyon eksikliği, net gol pozisyonu bulma olasılığını mucizelere bırakmıştı adeta. Ama bireysel hatalar devam ederse, üçüncü golü de yiyebilirsiniz. Rosier'in hatası ve devamında Arda'nın golü ile Galatasaray maçı kopardı.

Galatasaray, bir hafta bu maçla yatıp kalkmış. Bu kusursuz hazırlık, ev sahibine haklı galibiyeti getirdi. Artık, az hata yapanın şampiyon olacağı maçları bekleyeceğiz.