Kaybetme korkusunu hissetti

Beşiktaş adına olumsuz bir kırılma anı Fenerbahçe derbisinde yaşandı. Aboubakar ile Altay arasında geçen maç, Ozan'ın son dakikada attığı golle 1-1 bitmişti. Bu adeta yıkımdı. Farklı bitebilecek bir derbi beraberlikle sonuçlanmıştı. Son dakikadaki o gol bence Kasımpaşa maçına da yansıdı. Bu sezonun en kötü maçını oynadı Kasımpaşa karşısında Beşiktaş. Ve bu mağlubiyetle gelen mini kriz Alanya galibiyetiyle bir anda bitti. 3-0'lık net bir sonuç. Yine Erzurum'da 4 gollü bir üç puan daha. Sonra hiç de iyi oynamadığı bir maç Ankaragücü karşılaşması. 2-0'dan maçın 2-2'ye gelmesi yine moralleri bozdu. Ligin en iyi takımlarından Sivas karşısında alınan 1 puan, evinde Kayseri karşısında rahat bir galibiyet. Savunma anlamında tehlike sinyallerinin ön plana çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanı.

‘GÖRECEĞİZ' DEDİ 7-0 OLDU

Çok kolay giden maçı inanılmaz zor bitirdi Beşiktaş 3-2 kazandı. Herkes Hatay maçının en zor maç olacağını düşünüyordu ben de dahil. Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın “Cumartesi kazanmak için oynayacağız” sözlerine Sergen Yalçın, ateş püskürüyordu: “Kendi maçının sevincini yaşamadan bizim maçı konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz” cümlesi bana bayağı enteresan gelmişti. Ama teknik direktörlük aynı zamanda psikolojiyi de çok iyi yönetmekle geçiyor özellikle bizim ülkede. Ve bu maçta inanılmaz bir sonuç çıktı: 7-0. Bu galibiyetin averajla şampiyon olunacak sezonda ne kadar kıymetli olduğunu kim bilebilirdi ki. Bu galibiyet sonrasında Şampi… başlıkları bile atılmıştı ama lig bitmemişti.

SON HAFTA STRES TAVAN

Galatasaray derbisini kaybetmişti Beşiktaş, önemli değil dendi. Herkes de böyle düşünüyordu. Belki Beşiktaşlı futbolcular da. Karagümrük mağlubiyeti kâbusun ortaya çıkmasına neden oldu. Bu sırada Fenerbahçe de eline alacağı şampiyonluk şansını Sivasspor'a yenilerek kaybetmişti. Beşiktaş uçurumun kenarına gelmişti ama yuvarlanmamıştı. Koca bir sezon ellerinden kayıp gidebilirdi. Galatasaray puanları eşitlemiş, iş averaja kalmıştı. Stres son maç öncesinde tavandı, üç hafta öncesinde kesin şampiyon denen Beşiktaş kaybetme korkusunu iliklerine kadar hissediyordu.

EMEKÇİLERE SAYGI

Belki ilk golü atması Galatasaray'ın ritmini bozmuş olabilir bunu bilemem. Sonra yenilen beraberlik golü. Pozisyona zor girme. Buna rağmen Karagümrük maçına rağmen takımın çok daha sakin olması en sonunda penaltıyı ve Ghezzal'in golüyle de şampiyonluğu getirdi. Bu sezon Türk futbol tarihinin en zorlu yıllarından biri olarak hatırlanacaktır. Bir yandan pandemi diğer yandan üç günde bir maç oynama. Sonuna kadar mücadele eden, şampiyon hariç diğer takımları da ayakta alkışlıyorum. 90 dakika da olsa bize bazı problemleri unutturmak istediler. Onların aklında da pandemi vardı aileleri vardı. Ama bunu hissettirmemeye çalıştılar. Bu yüzden sahadaki emekçilere büyük saygı duyuyorum.