Kabul edilemez yenilgi

BİZİM ligde oynaması en zor takımlardan biri Sivasspor… Rıza Çalımbay oyunu iyi kilitliyor. Bulabildiğiniz az gol fırsatını mutlaka değerlendirmeniz gerekli Sivasspor ile oynarken… Fenerbahçe gol ararken, çabuk ataklarda Sivasspor pozisyon bulacaktı. Kayode, biri direkten dönen, biri dışarı giden pozisyonları gole çevirse, iş inanılmaz zora girerdi. Top, Fenerbahçe'de daha fazla kaldı, ama net pozisyon üretimi, ilk yarı biterken fazla oluşturulamadı.

VE Kayode, Faysal'ın hazırladığı pozisyonda sadece durdu, top ona çarptı ve Fenerbahçe evinde yenik duruma düştü. Böyle stresli maçlarda, Mesut, Pelkas, Valencia ve Sosa farklılık yaratmalı… Anahtar oyuncu onlar… Artık bu işin telafisi yok. İrfan Can'ın sakatlanıp erken çıkması, orta alanın ritmini olumsuza çevirdi. Böyle kilit giden maçlarda, İrfan tipi oyuncular çok önem taşırlar. İkinci yarıya, büyük motivasyonla başlamak çok önemli…

GUSTAVO ile geriden oyunu daha iyi kurmak fikri de, bence kötü değil. Ama Hakan Aslan'ı unutursanız, ikinci golü yer ve şoka girersiniz… Böylesine bir kader maçında 2-0 geriye düşmek, sizi moral olarak dibe götürür. Değişiklikler bile işe yaramaz bazen… Çünkü, her geçen dakika ayaklarınızda gülle varmış gibi çabuk gidemeyebilirsiniz. Geride olmak, böyle strese yol açar. Böyle maçlarda mutlaka kazanacaksın, başka bir formül yok. Fenerbahçe, dün akşamki maçı kafasında çoktan kazanmıştı. Ama gerçekler sahada saklıdır. Cisse'nin golü hatırlanmaz bile…