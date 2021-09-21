Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Adana otoyolu sabah-akşam tıkanıyor

Nüfusun artmasıyla trafik sorunları günden güne artan Adana'da, şehri doğu-batı hattında bölerek geçen, şehirlerarası ulaşımın olduğu gibi şehir içi trafiğin de önemli ölçüde yükünü çeken TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu, son yıllarda Adanalı'ya nimet yerine külfet olmaya başladı.

Otoyolda çok sık yaşanan kazalar sonucu kilitlenen trafik, otoyolu bir ulaşım çözümü olmaktan çok ulaşım sorununun büyük parçası haline getiriyor.

İşim gereği ben de çok sık otoyolu kullanıyorum ve özellikle sabahları doğu istikametine, akşamları ise batı istikametine gidip geliyorum.

Benim gibi 100 Yıl, Belediye Evleri, Turgut Özal, Mavi Bulvar, Güzelyalı, Mahfesığmaz, Yenibaraj, Toros, Bahçeşehir, Gürselpaşa gibi şehrin Kuzeyinde ve batısında yer alan semtlerde oturan birçok insan, şehir merkezine, hastanelere ya da Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde bulunan ev ve işyerlerine, bu arada Misis yakınındaki Organize Sanayi Bölgesi ve E-5 Bölgesindeki işyerlerine gidip gelmek için bu yolu aktif biçimde kullanıyor. Bir de bunun tersi oluyor . Yani benim gibi batıdan doğuya gidip gelenler yerine her gün doğudan batıya gidip gelenler var.

Bunlara Türkiye'nin dört bir yanına gidip gelen kamyonları, tırları, özel araçları sayarsak otoyolun ne kadar önemli bir işlev yerine getirdiğini anlarız.

Ancak ilk açıldığı yıllarda bizlerin gözüne kocaman bir yol gibi gelen otoyol şimdi neredeyse şehir içi bir cadde gibi geliyor gözümüze…

Otoyol her gün daha bir kalabalıklaşıyor ve kalabalıklaştıkça da daha bir küçülüyor.

Sık sık meydana gelen kazaları ise otoyolda seyri işkence haline getiriyor.

Bu kazalar nedendir bilinmez son aylarca çok artmaya başladı.

Diyebilirim ki haftanın en az üç günü otoyol sabah batı –doğu yönünde, akşamları da doğu-batı yönünde kilitleniyor.

Hem de öyle böyle değil.

Bazan bir saate yakın, bazan daha fazla beklemek zorunda kalıyorsunuz.

Çünkü otoyolda artık çok sık kazalar oluyor ve kazalara müdahale edilip yolun açılması zamanında büyük kuyruklar oluşuyor.

Zaten otoyolda bir kaza olması halinde çok değil beş dakika içinde oluşan kuyruk kilometrelerceyi buluyor.

Beş dakikada oluşan kilometrelerce kuyruk ise ancak saatler içinde açılabiliyor.

İşte burada emniyet ve trafik yetkililerinin bu duruma bir çare bulması lazım.

Bir kere neden bu kadar çok kaza oluyor bunun araştırılması gerek.

Zannedersem, otoyolda denetimlerin yeterli olmaması sürücülerin biraz rahat ve keyfi davranmalarına yol açıyor bu da kazalara neden oluyor olabilir.

Bu yüzden otoyolda sık, sık droneler uçurulsa, kazalara karşı uyarı tabelaları konulsa, sık sık trafik polisleri varlıklarını hissettirseler belki de bu kazalar bu kadar olmayacak.

Çünkü gördüğüm kadarıyla, hızla , zigzaglar yaparak giden bir sürücü trafik polisinin ışıklarını gördü mü hemen çeki düzen veriyor,.

Maalesef bizim vatandaşımızın da böyle bir özelliği var işte.

Bu yüzden otoyolda polisler kendilerini daha çok göstermeliler.

Varlıklarını daha çok hissettirmeliler.

Ve bence otoyolun şehir içi bölümündeki hız sınırı aşağı çekilmeli.

130'dan 110'a düşürülmeli.

Bir de güvenlik şeridini işgal edenler var.

Bunların yüzünden trafik ekipleri, kurtarıcılar ve ambulanslar hızla kaza yerine gidemiyor ve her geçen dakika yaralı varsa onların can güvenliklerini tehlikeye soktuğu gibi yolun da uzun süre kapalı kalmasına neden oluyor.

Bir de bunun yanı sıra yıllardır bitirilemeyen bir yan yollar meselesi var.

Geçen seçim zamanından önce başlatılan otoyol yan yol çıkışları maalesef aradan iki seneden fazla zaman geçmesine rağmen bitirilemedi.

Bu da vatandaşların büyük eleştirilerine neden oluyor.

Oysa gördüğümüz kadarıyla da hemen hemen her şey hazır, bir tek asfalt dökülecek gibi bir görüntü var ama bu yal yolların açılması uzadıkça uzuyor.

Özetle; Adana otoyolu ne yazık ki bu haliyle geleceğe S.O.S. veriyor.

Bir an önce Adanalıları bu işkenceden kurtarmak gerek.

Sabah ve akşamları oluşan bu sıkışıklık, Adanalıyı canından bezdiriyor.

İnsanlar işlerine, öğrenciler okullarına, hastalar randevularına geç kalıyorlar.

Siz tutup koca koca otoyollar yapıyorsunuz ama orası sabah-akşam kilitlendikten sonra bize ne hayrı var?

Geçen zaman, boşa harcanan benzin parası ise milli servet israfı…

Adana'nın geleceğini düşünen kim varsa bu işe bir çözüm bulmalı.

Benim düşüncem kesinlikle otoyola paralel gidecek ikinci bir yola ihtiyaç var.

Belki de hiç değilse uzun yoldan gelip, şehirlerarası gidecek araçlar için çok önceden sözü edilen Seyhan Baraj Gölü'nün üzerinden, şehri teğet geçecek bir alternatif otoyol yapılmalı.

Bu belki bazılarına uçuk bir öneri gibi gelecek. Bazılarınız “Yahu Mehmet Bey, daha mevcut yolları iyileştiremiyoruz ki yeni bir otoyol yapalım” diyecek ama işin doğrusu bu!

Adana'nın geleceğini düşünenler bu işe kafa yatırmalı…