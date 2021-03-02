Tatil sitelerinin rantı ve denetimsizlik

Tatil sitelerinin denetimsizliği birçok yönden şikayetlere neden oluyor ve vatandaşların canını sıkıyor.

Sorun büyük.

Mersin'de Mezitli'den başlayarak Taşucu'na kadar uzanan tatil siteleri yaz aylarında yüz binlerce hatta milyonla ifade edilebilecek nüfusu barındırıyor.

Bu tatil sitelerinde yaşayanların büyük bir bölümü Adana ve Mersin'den…

Ancak Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan, Konya'dan, Ankara'dan, Kayseri'den, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan gelip buradan gerek tatil sitesinden konut satın alanların sayısı da hiç de az değil.

Kimisi 20-30 dairelik tatil sitesi, kimisi de 500, 1000 hatta 1500 dairelik tatil sitesi…

1000 dairelik bir tatil sitesini düşünün…

Burada oturan nüfus küçük bir ilçeye eşdeğer yoğunlukta…

Böyle olunca rantın büyüklüğü de ortaya çıkıyor.

Ne rantı demeyin?

1000 dairelik bir tatil sitesinde ortalama 2 bin liradan aidat toplandığı zaman ortaya 2 milyon eski parayla 2 trilyonluk bir meblağ ortaya çıkıyor.

Tabi tatil sitesinin havuz, bahçe bakımı, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, çalışanların sigortaları vb. gibi ihtiyaçları var…

Bunlar karşılanıyor ancak rant büyük olunca ve site sakinlerinin çoğunluğu da yazın en sıcak ayları olan Temmuz, Ağustos gibi yazlıklarına gidince ortaya çıkan gelir gider tablosunu denetlemek de zor oluyor.

Yazlıkçıların çoğunluğu, sitelerdeki genel kurulların insanların kalabalık olduğu yaz aylarında değil de kimsenin olmadığı kış aylarında ya da bahar aylarında yapıldığını belirtiyorlar.

Burada amaç belli, yazın daha siteler kalabalıklaşmadan, belirli bir grup sitede yönetimi ele geçirmek için kongreyi yapıp işi oldubittiye getiriyor.

Halbuki buralar kalabalık siteler. Bir genel kurulun mümkün olduğu kadar çok kişiyle yapılması arzu edilir.

Elbette bunun yasal sayısal yükümlülükleri var, kanunda apartman yöneticiliğinin, genel kurul toplantılarının nasıl, kaç kişiyle ve hangi hallerde yapılacağı yazılıyor.

Ancak dediğim gibi konu yazlık siteler olunca ve site sakinlerini de çoğu yazın sadece iki ay gelince bu denetimden kaçıyorlar.

Sahte isimler, sahte imzalar, sahte site sakinlerinin yazıldığı böylece kongrenin kalabalık gösterildiği gibi iddialar, şikayetlere bile rastlıyoruz.

Oysa Mersin valiliği, Sanayi ve Ticaret bakanlığı burada harekete geçmelidir.

Mezitli'den başlayıp Taşucu'da kadar giden sitelerde sıkı denetimler yapmalıdır.

Genel Kurul defterleri, haziran listeleri incelenmelidir.

Genel kurullar yasaya uygun mu yapılmış, katılanlar yasaya uygun biçimde mi belirlenmiş, harcamalar doğru mu yapılmış, gelir gider tabloları, sigorta primleri, işçi ödemeleri, masraflar hukuk çerçevesinde mi gerçekleşmiş.

En önemlisi de bu genel kurullar hangi aylarda ve kaç kişiyle yapılmış?

Tatil Siteleri'nde bunlar denetlenmelidir.

Fırsatçıların, kötü niyetlilerin tatil sitelerini rantsal çıkar sağlama mevkiisi olarak görmelerinin önüne geçilmelidir.

Evet, buradan Mersin Valiliği ve Sanayi Ticaret Müdürlüğü'ne sesleniyorum.

Şu tatil sitelerinin bir genel kurullarını denetleyin.

Milletin hakkını, hukukunu korumak için adımlar atın.

Genel kurullara bir çeki düzen verin.

Ben de bu işin takipçisi olacağım…

Buradan bir çağrım da tatil sitelerinde evleri olan insanlara;

Sizler de evlerinize sahip çıkın, genel kurulların yaz aylarında yapılması için yöneticilerinize baskı yapın ve genel kurullarda mutlaka bulunun.

Meydanı bir grup çıkarcıya bırakmayalım…