Aşı yoksa ekonomi taklada!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan'ı ilk tebrik edenlerden biriydi… Koca; “İçinde bulunduğumuz dönemde daha da zorlaşan bir görevi kolaylaştıracağına inanıyoruz. Başarısına hepimizin ihtiyacı var” dedi. Demek Berat Bey'i beğenmedi…

★★★

Gerçekten durum çok fenaydı… Türkiye aşıya parasızlığı nedeniyle mi yoksa beceriksizlikten dolayı mı ulaşamadı?

Hala saraylara ek bina yapımına milyonlarca lira ayırdıklarına göre sorun para değil galiba… “Vatandaşının hayatı mı yoksa makam arabası mı?” diye bir seçenek arasında kalacak halleri yok ya!

★★★

O zaman becerisizlik! Sonuçta aşı satın alamadı Türkiye, ötesi var mı? Olay Japonya'da geçse sorumlu kimse iman tahtasına dayamıştı kılıcı… Harakiri için başına takmıştı beyaz bandını…

Önce Aralık 11'de başlıyoruz dedi Sağlık Bakanı… Aralık 25'e ertelendi… Yeni yıla sarktı… Ocak ayının ortalarında aşılama başladı.

★★★

Üç milyon tane geldiği söylendi. Sadece İstanbul nüfusunun altıda biri! İşin aslı o 3 milyon sayısı da şüpheli… Yolcu uçağı ile aşı getirilir mi? Numune miydi?

Üzerine bu hafta 10 milyon belki… Kesin değil mi? “Hasta” sayısını gizleyen, insanlar salgından kırılmaya başlayınca “vaka” diye ayrıma giden Sağlık Bakanı'na inanan da çıktı. Nerede o 3 milyon aşı? Gerçekten 10 milyon aşı yolda mı?

★★★

Tamam, hepsini aldık diyelim. Ülkede nüfus Suriyelilerle beraber 88 milyon kişi… Çift dozdan bize 176 milyon doz aşı lazım… Hem de 6 ay ile 9 ay içerisinde… Sonrasında etkisi geçiyor. Yeni bir 176 milyon doz daha gerekiyor.

Kendilerine, ünlülere, partililere aşı yaparak özendirdiler bizi… Tamam, kabul ediyoruz, yap hadi… Yok ki! Bu kadar kabiliyetsiz, iş bilmez bir iktidarın halen ülkeyi yönetmesi bilinçsizliğin ötesi…

★★★

“Ölen ölür, kalan sağlar bizim” mottosuyla hareket edilirse benim işim zaten ekonomiyle… Vatandaşlarının çoğunluğunu aşılayan ülkeler ekonomi çarklarını hızlı döndürecekler.

Bakın, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi saatlerce “Aşı Pasaportu”nu tartıştı. Aşı olanların, hem karantina yükümlülüğü, hem de seyahat kısıtlamalarından yırtmaları için en önemli şart olacak.

★★★

İşin enteresan tarafı Türkiye'nin olduğu Çin menşeili Sinovac aşılarının tartışmalı grupta olması… Etkinliği yüksek aşılarla bağlantı kurulamadı!

Avrupa Birliği tarafından koruyuculuğu kabul edilip onaylanmazsa seyahatler başka bahara… Çinli turist bekler oteller resepsiyonda…

Türkiye'nin 2021 hedefi 31 milyon turist sayısı, 23.5 milyar dolarlık da turizm geliri… Sizce başarılabilir mi? Bırakın 31 milyonu, 21 milyon turisti bulalım öpelim başımıza koyalım hepsini… Hayallerle ekonomi yönetilir mi?

★★★

Turist dövizi gelmeyince ne olacak? Cari açık, kurlar üzerindeki etkileri, ülkenin ve şirketlerin döviz ile olan kredilerinin geri ödemeleri… Var mı ülkenin o kadar rezervi? Borç arayacağız yüksek faizli…

Aşılamayı başaramayınca insanları öldürmekle kalmıyoruz, ekonomiyi batırıyoruz. Süreci iyi yönetti! Mesela neyi iyi yönetti?