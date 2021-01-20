Bu seferki göreviniz bankalarınızı zarar ettirmeniz!

Yandaş gazetenin manşeti: “Erdoğan talimat verdi, faiz oranları indirildi.” Peki, bu durum ekonomiyi iyileştirdi mi? Hayır, üzerine tüy dikti!

Siz salgın hastalıkla mücadele aşıyla, ilaçla olur sanıyorsunuz ama… Hastalık sonuç, aşı sebep aslında… Şimdilik sadece biz biliyoruz. Onu da anlatır bir ara…

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Yaz aylarında virüs ile mücadele kapsamında kamu bankaları faizlerini düşürdü. Evden otomobile, tatilden elektroniğe kadar herkese zararına ucuz kredi dağıtıldı.

Aşı alacak paramız kalmadı! Ufak bir hesap hatası… Kadı kızında da olur o kadarı…

Özel bankalar bu kredi furyasına katılmadı. Tehdit edilince birkaç göstermelik kredi açıldı. Hâlihazırda bankada parası olanlara kısa vadeli kredi açma işlemleri yapıldı. Bir dönem böyle atlatıldı.

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Sahi kamu bankaları dağıttıkları kredilerin paralarını nereden buluyordu? O kadar mevduatları yoktu. İşin güzelliği de burada… Para basılıyordu aslında…

Onları da ucuz kredi olarak dağıtıyorlar, sözde ekonomi yönetiyorlardı.

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Konut ve taşıt fiyatları yüzde 25, yüzde 40 arttı… Satılacak sıfır araba kalmadı. Bu sefer ikici el araba fiyatları sapıttı.

Müteahhitler danışıklı dövüş satışları yaptılar. Bulmuşlar ucuz krediyi, kendi dairelerini satın aldılar. Günü kurtardılar. Ne bekliyordunuz ki?

Aracını, evini satan parayı altına, dövize yatırdı. Dolar, faiz patladı… Merkez Bankası Başkanı kovuldu… Ekonomiden sorumlu bakan arazi oldu…

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Bu yöntem daha önce neden kimsenin aklına gelmemişti acaba? Zararına kredinin faturasını kim ödeyecek sonunda? Postacı kapıya bırakmış galiba…

Merhaba Ziraat, selam Halk… Bu seferki göreviniz tabii eğer kabul ederseniz, zarar etmek! Nasıl kabul etmeyecekler ki? O koltuklarda oturma sebepleri verilen emirleri harfiyen yerine getirmeleri.

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Nitekim günü geldi. Mali kurumlara “görev zararı” kapsamında bütçeden 7.7 milyar Türk Lirası kaynak aktarıldı.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'na toplam 4.4 milyar lira, Halk Bankası'na da yaklaşık 3.1 milyar lira yollandı. Sahi bankaların hesabına geçen kimin parasıydı?

Bunlar ne? Görev zararı… Görev zararı ne? Ülke ekonomisini yönetmeyi beceremeyen İktidarın günahlarının bedelini kamu bankalarının yüklenmesi… Milletin parasının peşkeş çekilmesi… Kim verdi onlara bu görevi? Orası belli!

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Özel banka olsa çoktan batmıştı. Devletin olunca zararı karşılandı. Demem o ki, içiniz rahat, gönlünüz ferah olsun. Ödediğimiz vergiler sadece sarayın harcamalarını karşılamaya gitmiyor. Aynı zamanda batık kamu kuruluşlarını kurtarmaya da yarıyor.

Sarayın müthiş yönetimi ekonomiyi kapayıp, açtığında bütün tuşlara aynı anda bastığında durumu düzelteceğini sanıyor. Bunun öyle bir şey olmadığını ona kimse anlatamıyor!