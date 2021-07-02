Hizmet aşkı ile yapıştırdı okkalı zamları!

Kanal İstanbul tartışması yapılan şu günlerde, kanalın kralını elektrik ve doğalgaz abonelerine döşediler. Açın bakın televizyonu, gelen zamlar hakkında tek kelime etmezler!

Yersen, bunun adı hizmet aşkı… Yemez de etrafta konuşursan halk düşmanlığı… Çıkar, “Yaz aylarında ülkenin elektriğini emecek klima lobisine vurulmuş bir darbedir bu…” derler, yine alkışlayacak ahmak bulurlar.

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Daha 2 gün önce ülkede Fiyat İstikrarı Komitesi “FİK” kuruldu. Lakin ülkede fiyat istikrarı yokken komitenin kısaltması cuk oturdu. Bu ismi sen ben koysak, hakaret etmekten içeri atarlardı, 2 yıl iddianame yazmazlardı.

İsim, cisminden daha çok anlatıyor amacı… Aynı yapısal reform gibi… Sanırsın FİK ile beraber koyunlar ikiz doğurdu, küsler barıştı, aşıklar kavuştu, tavuklar çift sarılı yumurtladı… İşe başlar başlamaz ağlattı…

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Komite uygun gördü ki elektriğe okkalı bir yüzde 15, sanayide kullanıma köklü bir yüzde 20 yaptı. Doğalgaza sağlamından bir yüzde 12 zam yapıştırdı.

Bu zamları bedava yapmıyorlar. Üstüne ülke yönetip sarayda oturmak için para alıyorlar. O kadar kötüler ki, fakirleşmede yeni bir safhaya geçtik. Faturayı devamlı halka kesiyorlar.

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Sahi elektrik fiyatları nasıl olabiliyor da açıklanan enflasyonun 3 katı zamlanıyor? Olduğu yerde değer mi kazanıyor? Fena çarpıyor!

Ya doğalgaz? Yapılan her “Karadeniz'de yatak döşek yatan rezervler bulduk” açıklamasından sonra kallavi zam geliyor!

Sağlık testi gibi… Gerçekten açıklanan enflasyona inanan varsa en yakın hastane ile irtibata geçsin. Akli melekelerini bir kontrol ettirsin. Allah korusun daha da kötüye giderse müdahale edilsin.

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Milletin sinirden parmağını prize sokası, kendini elektriğe kaptırası geliyor. Lakin geride kalanlara kol gibi fatura gelir… Onları da yakarım diye cesaret edemiyor!

Peki, bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam! Sorsak Türkiye artık dünya devi! Herkesçikler kıskanıyor bizi… El alemin de çok umurundaydı ya bizim memleketin ekonomik hali…

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Almanı, İtalyanı, Amerikalısı, “Biz neden bu kadar söğüşleyemiyoruz halkımızı?” diye kıskanmasın mı? Yunanistan bile batarken bu kadar zam yapmadı!

“İktidarda bulunduğumuz 19 yıl boyunca şunları yaptık!” Sanki başkası gelse boş oturacaktı. Dünyada Türkiye'yi ekonomide geçmeyen ülke kalmadı!

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Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz… Bir ihtiyacımızı karşılayacağımıza faturalara daha çok para ödeyeceğiz… Soran olursa, enflasyonla mücadele ediyoruz deriz.

Kendilerinden başka kimseye faydaları yok. Bir grup mutlu insan onlar… Türkiye gerçeklerine çok uzaklar. Sarayın duvarları yükseldikçe sokakları göremiyorlar. Ya değişeceğiz ya da sefillik kaderimiz…