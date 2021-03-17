İhaleleri paylaştılar sana da yol yaptılar!

Bundan 19 yıl önce 3 Kasım 2002'de AKP iktidara geldi. Açıkladığı onlarca Acil Eylem Planı'ndan bir tanesi, ihale mevzuatının Avrupa Birliği standartlarına çıkarılmasıydı.

Haliyle Kamu İhale Kanunu değişti. Olmuştu ama olmamıştı… Biraz yumuşatmak lazımdı… O haliyle istenilen firma ihaleyi alamıyordu. Tarif yine değişti…

★★★

Bu sefer de tuzu eksik kalmıştı… Öteki yandaş firma açıkta kalıyordu. Şeklini yine değiştirelim dediler. “İyi de ayıp ettiniz bu sefer de bana uymadı” diye başka bir partilinin, eşin, dostun firması çıkmaz mı ortaya?

Onu da kırmak olmazdı… Milletvekilinin bacanağıydı… Böyle sürdü gitti… Onlar erdi muradına başladılar havuzda paraları saymaya… Akıyordu mübarek…

★★★

AKP'nin 19 yılında kamu ihale kanunu; 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 defa daha değişti. Bu onlara yeter mi? Yetmedi, devam edildi. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 oldu. Küpler doldu. Han, hamam, saray oldu…

★★★

Keser mi? Kesmedi! Ben beşer beşer yazarken sıkıldım, adamlar teker teker değiştirirken sıkılmadılar! 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185,190 oldu. Sonunda 191'i buldu! Tam 191 defa değişti ihale kanunu!

★★★

Neredeyse kamu ihaleleri ve alımlarının yüzde 90'ına varan bölümü istisna maddesi kapsamında “davet” usulüyle, iktidara yakın müteahhitlerle kapalı kapılar ardında verildi.

Sorana “devlet sırrı”, “ticari sır” denildi… Ser verildi sır verilmedi!

★★★

İhaleler açık olmayıp davet usulü olunca haliyle ufak tefek tatsızlıklar çıkıyordu. Sen onu aldın, bunu ben alayım muhabbetleri dönüyordu. Yandaşlar arasında tatlı bir rekabet yaşanıyordu.

İşin güzel tarafı para milletindi ama bunların hepsi aralarındaki meselelerdi… Bilip de açıklayan namussuz, şerefsiz, vatan haini, casus… Ya sus ya mahpus!

★★★

“Hop kardeş ne yapıyorsun?” diye soran olunca, “Avrupa Birliği'ne uyum için valla” dediler. Halbuki Avrupa Birliği, Türkiye ilerleme raporlarında da değişen ihale kanunlarını göstererek; “Bu kanunlarla Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız” deyip duruyordu. Duymazdan geldiler.

Sonrasında 5 tanesi aradan sıyrıldı. Tencereyi dibine kadar sıyırdı. Peki, orta ve küçük boyutlu yandaş işletmeler ne olacaktı? İhalesiz verilebilecek işlerin limitleri artırıldı. Sus payıydı…

★★★

Sadece bu kadarla mı kaldılar? Kesmez ki… Mesela, “Kentsel dönüşüm ihaleleri” Kamu İhale Yasası'nın dışında tutuldu. Kupon araziler direkt ona bildiriliyordu. Böylesine müsait bir ortamda dahi yakalanan salak çok olunca, kamu ihalelerine fesat karıştırmak hapis yatmayı gerektiren suç olmaktan da çıkarıldı. Yakalayanlar ayıplanır oldu.

★★★

Şimdi yeni bir düzenleme açıklıyorlar. Tekrar değiştirileceği, ihalelerin şeffaf hale getirileceği, kamu alımlarında ‘istisna' kapsamının daraltılacağı falan söyleniyor.

İnananı da çıkıyor! Sadece “neden 191 kere” diye sorsalar… Bakalım ne cevap alacaklar! Parsel parsel paylaştılar güzel kardeşim… Bak sana da yol yaptılar ya… Git oyna orada…