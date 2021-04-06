İnananı olursa diye açıklanan enflasyon!

Enflasyon açıklandı, belli ki çift hanelere kazık çaktı. Gelecek ay döviz artışıydı, elektrik, doğalgaz zammıydı hepsi üstüne binecek. Belli ki uzun süre kolay kolay tek hanelere inmeyecek.

Enflasyonu açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanını yeni değiştirdiler. Kağıt üzerinde iner… Hatta şimdiden siparişi versinler. Sonrasında açıklananı beğenmeyip yine yeni birini getirmesinler.

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Enflasyon Araştırma Grubu var. Araştırmışlar… Eylül 2020-Mart 2021 döneminde, enflasyonun yüzde 27.89 oranında arttığını bulmuşlar.

Bize açıklanan resmi enflasyon kaç? Yüzde 16.19… Nasıl olsa kerizin önde gideniyiz. Önümüze ne koyarlarsa yeriz… Ha ahmak, ha biz!

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Herhalde enflasyonu da enflasyondan arındırılmış olarak açıklıyorlar… Geçen ay yüzde 1.08 artmış… Hiç artmasaymış…

Fiyatları nereden topluyorlar? Alışverişi nereden yapıyorsa söylesinler biz de oradan yapalım! Bize yazık değil mi? Hep kendilerine çalışıyorlar.

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Ucuzcu marketlere git, sor kasiyere… En az yüzde 5 zam geldi her ürüne… Ben sordum da oradan biliyorum. Telef olmuşlar fiyat değiştirmekten…

Kazandığınız para artmazken harcadığınız para artıyor. Alabileceğiniz ürünlerin sayısı azalıyor. Yönetim yüksek büyüme ile kafayı bozmuş, haybeden kanal projelerini falan tasarlıyor. Halen vurgun peşinde koşuyor.

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Tabii yine de ufak tefek pürüzler yok değil bu denklemde. Bu açıklanan, tüketicinin, senin, benim, çarşı, pazar fiyatlarıyla hesaplanan enflasyon. Bir de bunun değişik modeli var. Üreticinin enflasyonu…

Üretici fiyatlarında açıklanan artış ne kadar? Resmisi yüzde 31.20… Tüketici ile arada yüzde 15 fark var. Bu duruma göre üretici zararına satış yapıyor. Sevabına satıyor. Hobi olarak üretiyor, zevk için kredi alıyor.

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Sarayın enflasyon sepeti bambaşka tabii…

“Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie”nin nedir enflasyon sepetindeki yeri? Bahçede mi besliyorlar ejderi? Ejder yerli ve milli mi?

Ya “liçi meyvesi eşliğinde efuli?” Kim bilir o nereli? “Starex meyvesi eşliğinde aloe vera” nedir peki? Starex, Hyundai'nin minibüsü değil miydi? Minibüs mü yiyorlar yani?

“Pataşu içerisinde çerkez tavuğu” önemli… Ya “zencefilli somonlu suşi?” Somon, deniz somonu mu acaba? Çiftlikse tadı yavan olur kanımca…

Sahi “kertenkele aromalı altın çilek soslu tütsülenmiş gergedan boynuzu kızartması” yok mu? Yerli içeceğimiz ayrana ne oldu?

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Peki halk ne kemiriyor? Klasik yandaş medya usulü ızgara dış güçler… Fırında Rabia soslu duble yol asfaltı… Deniz tuzu serpilmiş asma yapraklı emekli amiral bildirgesi…

Dik dur eğilme, “Kanal istanbul'un Katarlı yatırımcıları” seninle… Enflasyon falan hepsi hikaye… Hepimiz aynı gemide değil miyiz neticede?