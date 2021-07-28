Mülteci istemeyen Avrupalılar geri zekalı mı?

AKP'li başkan, Ankara Belediyesi adayı, aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki… Mültecilerin Türkiye'ye gelmesini savunurken öyle bir konuştu ki şahsen utandım.

Kendisi, “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar” demecini verdi.

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Dediklerinin Türkçe meali “Zor durumlarını yakaladık sigorta yapmadan, izin, yemek, mesai ücreti, dinlenme saatleri, sosyal hak vermeden asgari ücretin altında, günde 14-16 saat köle gibi çalıştırıyoruz daha ne istiyorsunuz” demekti. Türkiye'de 12 milyon işsiz varken, hiç sıkılma emaresi göstermedi. “Ben ne diyorum acaba” diye düşünmedi. Bildiğin itiraf ve ihbar aslında bu cümleler… AKP hükümeti yurda kaçak mülteci girişini bilerek engellemiyor. Bu durumu ucuz istihdam politikası olarak yönetiyor. Sahi devletin vergi ve prim kayıpları ne oluyor?

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Zira Ankara seçimlerini kaybetmeden önce de “Mansur Yavaş'ın seçimi kazanması halinde faturalarımızı PKK'nın getireceğini” söylemişti. Siyaseti çirkinleştirirken de çekinmedi. Öyle bir yapıya sahip demek ki… Bir yandan Avrupa'ya insanlık dersi veriyoruz diğer yandan “Gitmeyecekler işte onlar bizim kölelerimiz” diye ağlıyoruz. Ne kadar ahlaklıyız!

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Bu devlette mültecilerden önce sanayi yok muydu? Sanayi onlarla beraber mi kuruldu? Gençler işsizlikten ülkeden kaçmanın bin bir yolunu arıyor. Adam ucuz işçi kaynağı buldum diye gururla anlatıyor.

Avrupa'dan mültecileri Türkiye'de tutup Avrupa'nın sınır bekçiliğini yapmak için alacağımız 3 milyar Euro'nun nereye gideceği de meçhul… Artık birilerine 5'inci 6'ncı maaş olarak mı dağıtılır, yeni bir saray mı yapılır? Kim bilir nereye harcanır…

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Belli ki bu Avrupalılar hepten geri zekalı… Sudan ucuz, bedavaya yakın çalışan işçileri ülkelerine istemiyorlar üstüne gelmesin diye para veriyorlar. Neden? Çünkü kendi gençlerine iş bulmak zorundalar.

Bizim öyle bir derdimiz yok. Tek bir telefonla eşi, dostu, akrabayı işe sokuyorlar nasıl olsa… Sanayi devrimini Suriyelilerle yaptık, teknoloji devrimini de Afganlarla yaparız bunların zamanında…

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Mültecileri sadece işçi olarak çalışmaları da değil olay… Adamlar kaçak işyeri kuruyor. Yetkililer göz yumuyor. Ruhsat dahi istenmiyor. Hiçbiri vergi ödemiyor. Türkiye'de kayıt dışı faaliyet gösteren 20 bine yakın Suriyeli şirket var. Onlar bile daha duyarlılar. Kendi vatandaşlarını çalıştırıyorlar.

Ülkeyi yönetenlerin vatandaşın devlet için değil, devletin vatandaş için olduğunu bile bilmemesi çok acı değil mi? Hele kendilerini önemli zannetmeleri… Kov bunları getir mülteciyi daha iyi yönetir ülkeyi…