Turizmin derdi ülkenin kötü yönetilmesi!

Türkiye ekonomisinin can simidi turizm gelirleri… O kadar çok ihtiyacımız var ki üç-beş tanesi gelsin diye reklamlarda kendi milletini camış gibi lanse etti. Biliyorsunuz gerisini…

Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geliyor. Unutmuşsunuzdur, hatırlatayım… Birkaç yıl önce Rusya ile tersleştik. Rus turistler Türkiye'den ayağını kestiler. Ortalık yangın yerine döndü. Özür diledik!

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Rusya Türkiye'ye çok ciddi boyutta doğalgaz satıyor. Türkiye'de milyarlarca dolarlık nükleer santral inşa ediyor.

Zeki insanlar… Türkiye ile ilişkileri bozulsa bile kestirip atmazlar. Ne yaparlar? Örtülü ambargo uygularlar. İpleri koparmamak adına az turist yollarlar.

Açılışı hiç turist yollamayarak yaptılar. Bundan 1.5 ay önce 15 Nisan'da salgın gerekçesiyle seyahat yasağı başlatıp, uçuşları durdurdular.

Oysa Rusya Mısır'a uçuşların yeniden başlattı. Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tanzanya'ya yolculuğu serbest bıraktı.

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Rusya'ya 50 milyon doz SputnikV aşısı alalım arayı bulalım… Hatta Türkiye'de sizin adınıza üretelim dedik… Yetmedi Kültür ve Turizm Bakanı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü ve Sağlık Bakan Yardımcısı'ndan oluşan bir heyeti Moskova'ya gönderdik.

Uçak Moskova'ya indiği dakikalarda Rusya'dan Türkiye'ye tüm uçuşlarının haziran sonuna kadar iptal ediği haberi geldi. Salgın tabii ki bahaneydi… Peki, sorun neydi? Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, Ukrayna'dan yana tutum takınan ve İHA-SİHA satışları yapan Türkiye'yi önceden uyarmışlardı. Konu masadaydı…

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Aynı zamanda S-400'lerin de pazarlıklara dâhil olması kaçınılmazdı… Füzeleri alıp, kullanmadan depoya kaldırmak Rusya'nın imajını etkiledi.

Dolayısıyla Türkiye'nin Amerikan baskısı karşısındaki bu tavrı diğer bütün alıcıları sindirdi… Rusya için bu satışın anlamı sadece para değildi…

Hem Amerika'yı hem Rusya'yı aynı anda idare etmeye çalışırken arada kaldık iyi mi? İlişkilerin boyutu 14 Haziran'daki NATO zirvesinde bir araya gelmeleri beklenen Erdoğan ile Amerikan Başkanı Biden görüşmesinden çıkacak sonuçlara kilitlendi.

Türkiye ekonomik açıdan o kadar çaresiz ki, Amerika'yı karşısına alsa borç bulamayacak, Rusya'yı karşısına alsa turizmin üzerine toprak atacak.

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Sadece bu iki ülke ile aramız kötü olsa amenna… Ülkede ne iyi ki, iyi olsun diplomasisi? Dükkânı bile emanet etmeyeceğin kişileri, onun bacanağı, bunun görümcesi, partilisi, rüşvetçisi…

Yer, Türkiye'nin Paris Turizm Ofisi… Çalışan 10 görevlinin, 8'inin Fransızca bilmemesi kabul edilebilir mi? Bilmiyorlar işte! Liyakatsizlikten daha kötü ne olabilirdi?

Paranın vedası

Amerika'nın en önemli kamu fonlarından ikisi… Toplam büyüklüğü 650 milyar dolar olan Kaliforniya emeklilik fonları… Oy birliği ile Türkiye'den çıkma kararı aldı.

Öyle ahım şahım yatırımları yoktu ama Ermeni lobisinin de baskısıyla oylamaya katılan 36 senatörün tamamı bu kararı onaylarken, Türkiye lehine tek bir oy bile çıkmaz mı? Çıkmadı!

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Kanun gereği Kaliforniya'dan Türkiye'ye yeni yatırım yapılamayacak. Önceden Türk varlıklarına yatırım yapmış olan Kaliforniya Kamu Fonları Türkiye'den bu paraları 6 ay içerisinde geri çekecek.

Türkiye'ye yatırımlarının yasaklanmasını amaçlayan bu tarz kampanyalar sadece Kaliforniya'da yapılmıyor.

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Dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye yönetimi eleştiriliyor. Demokrasinin zayıf olduğu ülkelere yatırım yapmayı reddeden yüzlerce fon var.

Dünyanın, Türkiye ve Türklerle ilgili bakış açısı ve algısı her geçen gün kötüleşiyor.

Bir kez kapı açıldıktan sonra “yol olur” derler ya bizimkiler gidiş geliş 4 şerit… Bu gibi işler bir kıvılcımla başlar, yangına dönüşür. Elimizde faraşla mangalı yelleyip, ateşi harlıyoruz… Yatırım gelmeyince de “Yeteriz biz bize” diyoruz. Oysa sarayın harcamalarına, dağıttığı ihalelere bile yetemiyoruz!

Ne oldu doğalgaz raporu?

Önce “doğalgaz bulduk” dediler. Sonrasında kredi kartı limiti gibi artırdılar açıkladıkları miktarı…

Bize beş yıl sonra faydası olacak doğalgaz için şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevinci beş yıl boyunca iktidara destek olarak sürdürmemizi istediler.

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Romanya 8 yıldır Karadeniz'de bulduğu 750 milyar metreküp doğalgazı çıkartamadı. Bizimkiler 3 yılda çıkartacaklardı. Hem de tek başına bunun için büyük yatırım yapacaklardı. Biri gitti…

Sahi aradan o kadar zaman geçti. Uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının birinden “şu kadar milyar metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi vardır” raporu alındı mı? Alınmadı! Neden?

Hesaplamışlar, Erdoğan da açıklamış, kim ne diyecek ki? Açıklarken iyi… Sor istersen, kim bu dünyanın lideri? Hah işte bak aynı hesaba geldi!

Türkmenistan'da 12.1 trilyon metreküp, İran'da 34 trilyon metreküp, Nijerya'da 5.3 trilyon metreküp, Cezayir'de 4.5 trilyon metreküp kanıtlanmış, üretilebilir doğalgaz rezervleri var. Pek de zengin ülkeler sayılmazlar.

Şimdiden uyarayım dedim. Nasıl olsa yakında yeniden bulacaklar!