4.5 milyon mükellefi ilgilendiren rehber

Gerçek kişiler için beyanname rehberi” yazı dizisine yarın başlıyoruz. Gelir vergisi mükellefleri için mart, vergi ayıdır. Ülkemizde faal gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2 milyon 86 bin 100'dür. Sadece gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef sayısının Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2 milyon 56 bin 305 olduğu ve 600 bin TL'nin üzerinde ücret geliri elde edenlerin de beyanname vereceği dikkate alındığında, mart ayında beyanname verecek mükellef sayısı 4.5 milyon civarında olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı bütçe vergi geliri tahsilat hedefinin %21'lik bölümünü gelir vergisinden elde etmeyi hedeflemektedir. 2021 yılı gelir vergisi tahsilat hedefi 195 milyar 288 milyon TL'dir.

Verilecek beyannameler ile ilgili 4.5 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren:

■ Gelir vergisine tabi gelirler nelerdir?

■ Mesken kira gelirleri nasıl beyan edilecek?

■ Gerçek gider yönteminde indirilecek giderler nelerdir?

■ Ücret geliri elde edenler beyanname verecek mi?

■ Hangi menkul sermaye iradları için beyanname verilecek?

■ Evini satan vergi ödeyecek mi?

■ Eurobond'lardan elde edilen gelirler beyan edilecek mi?

■ Yurtdışı hisse senetlerinden elde edilen gelirler beyan edilecek mi?

■ Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir?

gibi konular başta olmak üzere; gelir vergisi ile ilgili beyanname öncesi özet bilgileri okurlarımızla bu köşede paylaşacağım.

Yazı dizimiz ile ilgili olarak, SÖZCÜ okurlarından mail yoluyla gelen soruları da zaman zaman köşemde yanıtlayacağım.