Yurtdışı hisse senedi geliri beyan edilecek mi?

Gerçek kişiler için vergi rehberi – 8 –

Yurtdışında elde edilecek kâr paylarının 2.600 TL'yi aşması durumunda beyan edilmesi şarttır. Mükellefler, yabancı ülkelerde bu gelir için vergi ödemiş ise bu miktar indirime tabi olur

Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişilerin, yurtdışında bulunan anonim veya limited şirketlerden elde ettikleri kâr payları tevkifata tabi olmadığı gibi, beyan edilen kâr paylarına tanınan yüzde 50'lik istisnadan da faydalanamaz.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2020 yılı için 2.600 TL'yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği düzenlemesi mevcuttur.

Sonuç olarak; Türkiye'de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan yurtdışından elde edilen kâr paylarının tamamının herhangi bir istisna uygulanmaksızın, 86'ncı maddenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince 2.600 TL'yi aşması durumunda, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi şarttır.

YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİLER MAHSUP EDİLEBİLİR

Gelir Vergisi Kanunu'nun 123'üncü maddesine göre; tam mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmesi mümkün olup, indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutar indirim konusu yapılamaz.

YABANCI HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANCI VERGİYE TABİ

Gerçek kişilerin ivazsız olarak iktisap ettikleri hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri (G.V.K. Geçici 67. madde) ile menkul kıymet borsalarında işlem görmemesine karşın, tam mükellef kurumlara ait ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin 2020 takvim yılı içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar vergiye tabi değildir.

Bir ivaz karşılığında iktisap edilen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin, iki yıldan kısa süreli elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.

Yurtdışı hisse senetlerinin alım satımından doğan kazançların, değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Vergilendirme usul ve esasları, dünkü “Eurobondların Vergilendirilmesi” başlıklı yazımın içinde yer alan Eurobondların alım-satım kazançlarının vergilendirilme usulleri ile birebir aynıdır. Ayrıntılı bilgi için, dünkü yazımı tekrar okumanızı öneririm.

BEYAN ETMEYENİ YAKALAMAK KOLAY

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi kapsamında; Türk vatandaşlarının yurtdışı bağlantılı hisse senedi operasyonlarına ilişkin veriler, 56 ülke tarafından Türkiye'ye gönderilmeye başlandı. Çok yakın zamanda karşılıklı bilgi paylaşılan ülke sayısının 107'ye çıkacağı dikkate alındığında, çemberin artık çok daraldığı görülüyor.

Yurtdışı hisse senetlerinden kâr payı veya alım-satım kazancı elde eden okuyucularımın, 2020 yılında elde ettikleri gelirleri 2021 yılı Mart ayında mutlaka beyan etmelerini öneririm.

Geçmiş yıllarda elde edilmiş, ancak beyan edilmemiş olan gelirlerle ilgili size çok pratik bir önerim var. Bu şekilde elde etmiş olduğunuz paralarla ilgili Türkiye'deki bankalara varlık barışı kapsamında bildirimde bulunup, parayı üç ay içinde Türkiye'ye getirirseniz, bu paralarla ilgili olarak vergi incelemesi ve vergi tarhiyatına muhatap olmazsınız. Varlık barışı düzenlemesi, sizler için bir nevi matrah artırımı bildirimi görevi görmüş olacaktır.

YARIN: YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER NELERDİR?