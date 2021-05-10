Doğrular onları korkutuyor!

Umudunu yitirmiş olan toplumların kaybedecek başka şeyi yoktur!

Bize, doğrulardan korkulmayan ‘Umutlu Türkiye' lâzım!

Ülkede hoşnutsuzluk aldı yürüdü. İnsanlar artık dertlerini çarşı pazarda, sokakta ve caddelerde bağırıyor!

Gerçek bu iken onlar ne diyorlardı? “Almanya bizi kıskanıyor!”

Oysa, bizi kıskandığını söylenen Almanya ile aramızda dağlar kadar fark var!

Almanya bu salgın döneminde hiçbir esnafını, hiç bir vatandaşını aç ve açıkta bırakmadı. Hepsine destek yağdırdı, milyarlarca Euro dağıttı…

Ya bizde? Esnaf, kiralarını, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Milyonlarca vatandaş ise, askıda ekmeğe muhtaç halde!

Almanya neyimizi kıskanıyor acaba? Açlığımızı, perişanlığımızı mı?

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Doğruları haykıran ama sesini yeterince duyuramayan bir parti liderimiz var. Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu…

Neden sesini duyuramıyor? Çünkü medya ona ambargo uyguluyor, ona yer vermiyor, televizyonlar ekrana çıkartmıyor!

Geçenlerde Tele-1, Rifat Seredaroğlu'nu ekrana çıkartma yürekliliğini gösterdi. Tele-1, düzgün ve dürüst yayın yapan birkaç kanaldan biridir.

Serdaroğlu ekranda inandığı doğruları söyleyince Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) hemen Tele-1'e cezayı kesti!

RTÜK, iktidar partisinin bir organı gibi çalışıyor, yetkisini kötüye kullanıyor ve suç işliyor!

Yaptığı haksız işlemlerin yasal bir sorumluluğu yok mu? Elbette ki var! Bugün değilse bile günün birinde yargı önünde haksızlıklarının hesabını verebilir!

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RTÜK'ün, 438 gündür SÖZCÜ TV'ye logo onayı vermemesi, hukuksuzluk ve yasa tanımazlık!

Neden korkuyorlar SÖZCÜ TV'den?

Doğruları söyleyecek, gerçekleri anlatacak diye…

Oysa milletler ilerlemelerini, eleştirilere ve hoşnutsuzlukların dile getirilmesine borçludur.

RTÜK ve onun gibi kurumlar toplumumuzun gelişmesini istemiyor demek ki!

SÖZCÜ TV'den korkulmasının başka anlamı yok!

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Her türlü engellemeye rağmen SÖZCÜ TV, 29 Nisan'dan beri internet ortamında yayın yapıyor.

438 gündür RTÜK'ten logo onayı bekleyen SÖZCÜ TV'nin, “Youtube” ve “sozcu.com.tr” üzerinden yaptığı habercilik ilgiyle izleniyor.

SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, “Her zaman özgür ve bağımsız yayın yapıp halkımızın sözcüsü olacağız” diyor.

RTÜK'ün yasa tanımazlığı yargıya intikal etti.

SÖZCÜ avukatı İsmail Yılmaz “Yasal olarak logo değişim isteği 60 gün içinde sonuca bağlanmalıydı. Bağlanmayınca yasaya göre reddedilmiş sayılıyor. Biz de RTÜK'ün ret işleminin iptali için dava açtık. Şu anda İdare Mahkemesi'nde yürüyor!” dedi.

Dahiliye ve cahiliye!

Koronavirüs salgınında tek çözüm yolunun aşılama olduğu artık kesin bir gerçek!

Herkes aşılanıncaya kadar tehlikedeyiz…

Bir toplum kendini değiştirmedikçe, insanlar kafalarını geliştirmedikçe, Allah onların durumunu değiştirmez.

Nasıl olursanız, öyle yönetilirsiniz!

Halkımızın din ağırlıklı haberlere, muskaya, okuyup üflemeye fazlasıyla inandığı görülüyor.

İnternetten muska satan sahte din hocalarının olduğu da gelen haberler arasında…

Bunlar saf insanları sömüren din bezirgânları… Bazıları da ırz düşmanı…

Halkımız nasıl inanıyor bunlara?

Aydın bilim adamlarımızdan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın şu sözleri acınacak halimizi gösteriyor:

“Ülkede korona testi ile birlikte zekâ testi de yapılması lâzım… Hastanelerde cahiliye bölümü açılmalı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Aşı beklerken aşağılanıyoruz! Kaderimiz mi bu?