Hak ve özgürlük ha? Ara da bul!

İktidar, “İnsan Hakları Eylem Planı” açıkladı…

Her derde deva gibi bir şey bu…

Hak ve özgürlükler temel alınacakmış… Milli iradenin üstünlüğü esasına göre bir toplumsal sözleşme metni hazırlanacakmış…

Tabii ki bunlar iyi ama lâfta kalmamak şartıyla…

Bugüne kadar bu iktidarın yaptığı birçok reform gördük. İlan edilen niyet ve vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi!

Ziya Paşa (1829-1880) “Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz, şahsın görülür rütbe-i aklı eserinde” der. Yani insanın aynası iştir, lâfa bakılmaz. Kişinin akıl düzeyi yaptığı işte görülür.

Önemli olan lâf değil, uygulamadır!

AKP iktidarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı karalarını bile, işine gelmediği için, dinlenmedi… Türkiye hak ihlallerinde uluslararası sıralamada Rusya'dan sonra ikinci oldu.

Mutlak güç iktidarı zehirlediği, ülkede hukukun üstünlüğü diye bir kavram kalmadığı için bu hale geldik!

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Bir ulusun başına gelebilecek dertlerin en önemlisi adaletsizliktir!

Ülkemizde bu konuda büyük sıkıntılar var!

Yapılan anketler ortada… Türk insanının yargıya güveni yüzde 30'ların altına düşmüş durumda… Hazin bir sonuç!

Bu durum ülkemizin geleceği için maalesef son derece sakıncalı!

“Adalet mülkün temelidir!” sözü boşuna söylenmemiştir.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sık sık kullandığı bir söz var. Hep “Beka sorunu” der.

Sayın Bahçeli'nin düşündüğü beka sorunu başkadır ama gerçek beka sorunumuz adalettir!

Kur'an “Allah hak ve adaletle idare edenleri sever” der.

Ülkemizde hak ve adalet nerede? Ara da bul!

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Bizim kardeş gazete Korkusuz'un tanınmış köşe yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun başına gelenler, ülkemizdeki adalet sisteminin nasıl işlediğini göstermesi bakımından tipik bir örnektir.

Başından geçen olayı Memduh kardeşimiz şöyle anlatıyor: (Alttaki yazıda okuyalım)

Adalet bunun neresinde?

“Hatırlıyorsunuz…

RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu), SÖZCÜ yazarlarına ve okurlarına edilen küfür ve hakaretlerin “İfade özgürlüğü” kapsamına girdiğine karar vermiş…

Küfürleri yayınlayan yandaş kanala ceza kesmemişti…

Ama…

Aynı RTÜK'e:

“Ben de size aynı sıfatlarla hitap edebilir miyim?” dediğimde, aynı sıfatlar ağzımdan çıkmadığı halde “hakaret” kapsamına alınmış…

180 gün hapis, 5 bin TL de para cezası yemiştim…

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Oysa…

Aynı sıfatları Kılıçdaroğlu için söyleseydim…

Kemal Bey benden şikâyetçi olup “Şu beş paralık adamdan 5 para tazminat talep ediyorum” deseydi…

Yargıç

“İşine bak kardeş… Adam ifade özgürlüğünü kullanıyor” diyecekti…

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İnanın…

RTÜK'ün şikâyeti üzerine aldığım 180 gün hapis cezası da…

Ödeyeceğim 5 bin lira para cezası da umurumda bile değil…

Ama var ya…

Ben o sıfatları Kemal Bey'e söyleseydim…

Kemal Bey de aleyhime “5 paralık dava” açsaydı…

Davayı kazandığıma hiç sevinemezdim…

Çünkü “5 paralık adam” yerine konmanın utancından ölürdüm!” (Memduh Bayraktaroğlu)

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İşte ülkemizin adaleti! Aynı sözlere hem “İfade özgürlüğü” hem de “Hakaret” diyorlar. Yani adamına göre karar! Tam bir çifte standart!

Bunun gibi çok olay var. Adalet bunun neresinde?

Hz. Muhammed'in ünlü sözleri geliyor aklıma… Sevgili Peygamberimiz:

“Kâfirlerin iktidarı bile, eğer âdil ise, sürebilir. Ama müminlerin iktidarı, eğer adaletsiz ise, mutlaka yok olur!” diyor. Bu sözlerden ders alırlar mı, bilmiyorum!

GÜNÜN SÖZÜ

Özgürlük ancak halkın hükümeti kontrol ettiği ülkelerde vardır!