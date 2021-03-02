Zaman hızla akıp gidiyor…

Hayat fani… Günün birinde bu dünyaya veda edeceğiz…

Ancak… Topluma yararlı insanlar, öldükten sonra fikirleriyle, eserleriyle yaşıyor.

İşte Vehbi Koç (1901-1996) bu büyük insanlardan biridir.

Yıl 1987 idi… Vehbi Koç “14 Mart Tıp Balosu”nda, karşısındaki asistan doktoru tepeden tırnağa süzdü… Uzun boylu, efendi, saygılı bir gençti bu… Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin en yetenekli göz doktorlarından biriydi…

Vehbi Koç:

“Seni, Amerika'ya göndereceğim. Orada dünyanın en ünlü göz uzmanlarından Prof. Dr. Peyman'ın yanında eğitim yap ve Türkiye'ye ‘Vitrekomi – Retina' ameliyatını öğrenmiş olarak dön” dedi.

Bu ameliyat o tarihte Türkiye'de yapılamıyordu.

Körlüğün bir numaralı sebebi şeker hastalığına bağlı göz içi kanamasıdır. O yıllarda Türkiye'de bu hastalığa yakalanan, eğer yurt dışında ameliyat olacak parası yoksa, kör oluyordu!

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Genç doktor Amerika'ya gitti. Prof. Dr. Peyman'ın yanında iki yıl çalışarak Vehbi Koç'un sözünü ettiği ameliyatın uzmanı oldu, Türkiye'ye döndüğünde Vehbi Koç'u ziyaret ederek:

“Efendim, bana büyük yardımlarınız oldu, şükranlarımı sunuyorum. Ben borçlu kalmamak için bunu size ödemek istiyorum” dedi.

Vehbi Koç hafifçe tebessüm ederek:

“Hayır, bana bir şey ödeme. Sen de Amerika'ya birini gönder!” dedi.

İşte, 1987 yılındaki o genç doktor, günümüzün ünlü göz uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel'dir.

Prof. Öncel, 9 yıl önce Avrupa'da birinci oldu.

2 yıl önce “Retina Cemiyeti” tarafından Amerika birincisi seçildi.

Bugün dünyada “Retina Oscar Ödülü”nün sahibi olan nadir doktorlardan biridir.

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Prof. Dr. Murat Öncel, Vehbi Koç'un ders niteliğindeki o sözünü unutmadı.

Büyük işadamı “Sen de Amerika'ya birini gönder” demişti.

Prof. Öncel de, okulları hep birincilikle bitiren Mutlay Sayan'ı gönderdi.

Mutlay Sayan'ın gurur verici başarılarını dün bu sütunda anlatmıştım.

Önce üniversiteyi, sonra da tam burslu olarak girdiği tıp fakültesini birincilikle bitirerek Amerika'da “Harika Çocuk” seçilen Mutlay Sayan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nde temmuz ayında göreve başlayacak.

Prof. Dr. Murat Öncel:

“Vehbi Koç'un teveccühüne lâyık bir insan olduğum ve onun isteğini yerine getirdiğim için mutluyum… Destek olduğum Dr. Mutlay Sayan Türkiye'yi mükemmel temsil ettiği için onunla gurur duyuyorum” diyor.

Evet, hayat fani… İnsan arkasında bıraktığı iyi bir isimle, yaptığı yararlı işlerle ve eserleriyle anılacak. Keşke imkânı olan herkes böyle olabilse…

TEBESSÜM

Vehbi Koç'tan hayat dersi!

Vehbi, Koç bir gün torunlarından birini karşısına alır ve sorar:

“Söyle bakalım, sağlığın nasıl?”

“Çok iyi dede…”

“Güzeel… Sağlığın iyi olduğu için sana bir puan veriyorum.”

“Okullarını bitirince ne yapacaksın?

“İş hayatına atılıp marketler zinciri kuracağım.”

“Bu da iyi… Önceki (1) rakamının yanına bir de sıfır koyuyorum. Puanın (10) oldu. Peki, daha sonra?”

“Fabrikalar kuracağım…”

“Bu da güzel… 10'a bir sıfır daha koyuyorum. Puanın 100'e yükseldi…”

Vehbi Koç bu şekilde birçok soru sorup her defasında puanlara bir sıfır ekler. Böylece torununun hayat puanı 1.000.000 olur. Bunun üzerine der ki:

“Bak yavrum, puanların fevkalâde… Ancak şu gördüğün 1.000.000 (Bir milyon) rakamının başındaki (1) rakamı var ya… Bütün mesele onda… (1) rakamını kaldırırsam geri kalanın hepsi SIFIR olur. İşte bu (1) rakamı sağlıktır. İnsanın sağlığı elden giderse, her şey bir anda sıfır olur. Bunu unutma!”

GÜNÜN SÖZÜ

Nerede din ve devlet baskısı varsa orada bilim oluşmamıştır!