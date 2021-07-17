Ülkede üç yıldan beri “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” uygulanıyor.

“Bu sistem Türkiye'yi uçuracak!” diyorlardı. Sonuç ne oldu?

Koca bir hüsran!

Rakamlar ve göstergeler, bu sistemin başarısızlığını net olarak ortaya koyuyor.

Ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, iç ve dış politika… Bunların hiç birinde iyileşme görülmüyor. Tam tersine çöküş var!

Ülkenin gerçekleri iktidarı sallıyor, sarsıyor!

“Tek Adam Sistemi” sınıfta kaldı!

★★★

Uzun bayram tatili başladı. Kurban Bayramı süresince otoyolların ve köprülerin ücretsiz olduğu açıklandı. Ne güzel değil mi?

Fakat hemen sevinmeyelim. Bütün köprüler ve otoyollar bedava değil.

AKP'nin “Hazine garantisi” verdiği, yandaş müteahhitlerin yapıp işlettiği köprüler ve yollarda kazık devam ediyor! Bunlarda bayram yok!

Yandaş müteahhitleri doyurmaya devam etmek gerekiyor!

★★★

Bayram süresince hangi köprüler ve yollar parasız?

Rahmetli Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın yaptırdığı Birinci ve İkinci Boğaz Köprüleri ile TEM otoyolları bedava!

AKP'nin yandaş müteahhitlere yaptırdığı Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu paralı!

★★★

Vatandaşın satın alma gücü sürekli azalıyor.

Yapılan düşük ücret zamları, bindirilen vergilerle fazlasıyla geri alınıyor!

Milyonlarca yurttaş gırtlağına kadar borç içinde… Memleketimizin hali de vatandaşlar gibi… Türkiye, dünyanın en borçlu ülkeleri arasında!

Halen dış borçlarımızın toplamı 450 milyar dolar…

Bu borçlara 22 milyar dolar gibi müthiş bir faiz ödüyoruz.

Yoksulluğumuzun temel nedenlerinden biri de budur!

Kanımız emiliyor, benzimiz sararıyor, bitkin ve halsiziz!

Hâlâ “Bu sistem Türkiye'yi uçuracak propagandası” yapıyorlar ama artık hiçbir akıllı insanın buna inandığını sanmıyorum!

Bir savcı, bir “çapsız” sözü ve iki ayrı karar!

Türkiye'de yargı neden güven kaybetti?

Çelişkili kararlar veren yargıya kim, nasıl güvensin? İşte son bir örnek:

“Hakaret muhalefete olursa suç değil, aynı hakaret iktidar mensubuna olursa hemen dava!”

Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'a yönelik “Çapsız” ifadesi, Ankara'da, Cumhuriyet Savcısı tarafından “Eleştiri” kabul edilip “Kovuşturmaya gerek yok” kararı verildi.

Aynı “Çapsız” ifadesini bir vatandaş AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye karşı kullanarak “Çapsız şovmen” diye tweet attı.

Mansur Yavaş için kullanılan “Çapsız” ifadesine “Kovuşturmaya yer yoktur” diyen aynı Cumhuriyet Savcısı bu defa o sözü suç kabul ederek ceza davası açtı.

İddianamede “Şüphelinin, müştekiye hakaret ettiği anlaşılmaktadır” denilerek sanığın cezalandırılması istendi…

Savcıya göre “Çapsız” sözü muhalefete söylenirse suç olmuyor, fakat bir iktidar mensubuna söylenirse suç oluyor! Sonra da “Yargıya güven neden azaldı?” diye soruyorlar!

TEBESSÜM

Ufacık bir kent!

“Bir şey işittim, doğru mu? Sen şu Sarışın Banu ile evleniyormuşsun!”

“Doğru tabii, anlaştık ve evleniyoruz.”

“Fakat kardeşim o kızı bu şehirde öpmeyen adam kalmadı yahu!”

“Olsun ne çıkar? Büyük bir kentte değiliz ki… Kaç kişi öpmüş olabilir? Ufacık bir yer burası!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir insanın gerçek dost olup olmadığı, darda, zorda, kavgada belli olur!