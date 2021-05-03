Yapılan zamlara artık gülüyorlar!

İşler lâfla yürümüyor…

Salgın döneminde sıkıntılar her geçen gün biraz daha artıyor…

Önceki gün doğalgaza bu yılın 5'inci zammı yapıldı!

Doğalgaz fiyatlarına daha önce ocak, şubat, mart ve nisan aylarında zam gelmişti. Her ay yapılan yüzde bir zam, mayısla birlikte yüzde 5'i buldu.

Elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgazın fiyatı da yüzde 12 arttırıldı. Bunun, vatandaşın elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağından kuşku yok!

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre son bir ayda, geçen yılın aynı ayına göre, perakende fiyatlar yüzde 16,34, toptan eşya fiyatları ise yüzde 17,52 arttı.

Salgın nedeniyle evlerine kapanan, çalışama imkânı kalmayan yurttaşlar, gelen faturaları nasıl ödeyecek, karınlarını nasıl doyuracaklar? Ülkenin zamcıbaşıları bunu bir an olsun düşünüyorlar mı?

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Padişah vezirini çağırıp “Her şeye zam yapın!” diye emir vermiş…

Bir süre sonra sormuş:

“Halkım ne diyor zamlara?”

“Çok kızdılar efendim. Homurdanıp duruyorlar”

“Peki, sen onlara aldırma, bir zam daha yap!”

Padişah bir süre sonra vezire yine sormuş:

“Ne diyor halkım?”

“Ateş püskürüyorlar hünkârım. Bu kadar adaletsizlik olmaz, diyorlar!”

“Sen aldırma onlara… Bir zam daha yap!”

Vezir bu emirden hoşlanmasa bile mecburen yerine getirmiş… Bir süre sonra padişah yine sormuş:

“Şimdi ne diyor halkım?”

Vezir memnun bir ifadeyle cevap vermiş:

“Çok haklıymışsınız efendim, zamlara alıştılar. Artık kızan yok, herkes gülüp oynuyor, kahkahalar atıyor!”

Padişah o zaman endişeyle kaşlarını çatarak:

“Tamam” demiş “Artık zam yapma… Gülmeye başladılarsa durum ciddi demektir, durmamız lâzım!”

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Bu fıkra nereden geldi aklımıza?

Televizyonda gazeteci vatandaşa soruyordu:

“Hayat pahalılığına, peş peşe yapılan zamlara ne diyorsunuz?”

Vatandaş bu soruya cevap vermedi. Peki, ne yaptı?

Sadece acı acı güldü, o kadar!

Millet yapılan zamlara artık gülüyor!

Adaşıma büyük geçmiş olsun

Müge Anlı'nın Atv'de sunduğu “Tatlı Sert” programı, yayınlanmaya başladığı 2008 yılından bu yana 13 yıldır ilgi ile izleniyor.

“Tatlı Sert”in hukuk danışmanı olan Avukat Hüseyin Rahmi Özkan'ın sağlığı hakkında internet sitelerinde çıkan bazı olumsuz haberler, sevenlerini endişelendirdi. Oysa haberlerin tamamı yanlıştı.

İki hafta önce H. Rahmi Özkan sağlık kontrolü için korona testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Doktorlar hastaneye yatmasına gerek görmeyince kendisini evinde karantinaya aldı, kısa sürede tamamen iyileşti ve yaptırdığı iki ayrı test negatif çıktı.

Sağlığına kavuşan H. Rahmi Özkan, yakında “Tatlı Sert” programında tekrar televizyona çıkacak ve hukuk danışmanlığı görevine devam edecek.

Programda bugüne kadar, 3193 kayıp kişi bulundu, 166 esrarengiz cinayet aydınlatıldı, 878 ailenin fertleri birbirine kavuşturuldu.

Adaşım H. Rahmi Özkan'a büyük geçmiş olsun diyor, ona ve tüm yakınlarına sağlık ve esenlik diliyorum.

TEBESSÜM

Temel'in evliliği!

Temel ile karısı Fadime'nin evliliklerinin üzerinden uzun yıllar geçmiş… Artık yaşlanmaya yüz tutmuşlar.

Sık sık eski günleri, evlendiğinde giydiği beyaz gelinliği hatırlayan Fadime yine öyle hayallere daldığı bir günde Temel'e sorar:

“Evlenirken beni sana kim tavsiye etmişti?”

Gazetesini okumakta olan Temel başını kaldırmadan cevap verir:

“Ne bileyim? O zamanlar benim düşmanım çoktu!”

GÜNÜN SÖZÜ

Huzur İslam ülkelerinde olsaydı, gri pasaportla Arabistan'a kaçarlardı!