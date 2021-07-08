Fener dijitalleşme ve kadınları yeşil sahaya çekerek gelir üretecek

Sanayi, ticaret ve hizmet şirketlerinden sonra spor kulüpleri de dayanıklı rekabetin dijitalleşmeden geçtiğini gördü.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sanatçı Burak Karavit'in FB'nin görsel biyografisini çalıştığı ve her biri 5 bin Euro'ya satılacak 1907 adet tabloyu tanıttı. Yeni nesil tabloya şimdiden 200 sipariş alındığını söylüyor.

Yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir proje…

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Koç “yayıncı gelirlerinde” son noktaya gelindiğini, spor kulüplerinin gelirlerini arttırmak için önlerinde iki yol bulunduğunu belirtiyor.

Birincisi dijital ekonominin geniş olanakları ile FB üye datasını biraraya getirmek.

İkincisi de kadınları saha içine çekmek…

Bu demek oluyor ki Fenerbahçe; tarihinde iz bırakan ilk kadın voleybolcu Sabiha Rıfat Gürayman'ı, Kıbrıs Türkü doktor Ayten Salih Berkalp'i daha sık hatırlayacak…

Koç ile birlikte, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Agah Ruşen Çetin, Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu ve sanatçı Burak Karavit ile tanıtımı yapılan “Vakt-i Fener/Tarihin Sanatı” tablosunda, kulübün 114 yıllık tarihinden süzülen 20 “çok özel” hikaye yer alıyor. FB'nin tarihsel aktarımında Atatürk'e sayısız atıf var. En somut olanı; 1932'nin 5 Haziran gecesi Fenerbahçe'nin Kuşdili Kulüp Binası yangını…

Yangından sonra taraftardan bağış toplanıyor. En büyük bağışı 70 reşat altını karşılığı 500 lira ile Gazi Mustafa Kemal yapıyor.

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FB'nin en sancılı günleri 20 yıl (1998-2018) kulübün başkanlığını üstlenen Aziz Yıldırım ve 15 şehirde eş zamanlı sürdürülen operasyonlarla açılan sözde “Şike Davası” sürecinde yaşandı…

Vakt-i Fener kataloğunda 3 Temmuz olayı şu cümlelerle anlatılıyor:

“2011 yılında FETÖ polisleri, hakimleri, basın mensupları eliyle başlatılan saldırı, Başkan Aziz Yıldırım'ın liderliğindeki Fenerbahçe camiasının dik duruşu ve asil mücadelesiyle bertaraf edildi.”

Yıldırım ve 23 sanık bu davadan Kasım 2020'de beraat etmişti.

ATATÜRK HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

1990'lı yıllarda silicon graphics (SGI) sanatçısı olarak ünlenen ve birçok reklam kampanyasına materyal üreten, Hollywood filmlerinin sinema afişlerini yapan Karavit'in Soho'daki sergisinde “Vakt-i Fener” fikri ortaya çıkıyor.

Amerika'nın 5 eyaletinde FB resim sergisi düzenlemek üzere harekete geçen Akarsu, Soho'daki sergiye yaptığı ziyarette Karavit ile görsel biyografi projesini başlatıyor.

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Karavit; 15 Grammy Müzik Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Alicia Keys için 2017 yılında tasarladığı görsel biyografi çalışmasıyla; bu alanda eser ortaya koyan “ilk sanatçı” olarak anılıyor.

2019 yılından beri New York'taki stüdyosunda süren “Visual Biography of Muhammed Ali” çalışmasına ara verip, son bir yılını FB'nin dijital tablosunu tasarlamaya ayırıyor.

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Koç “gururla yaşadığı, hüzünle mücadele ettiği” FB tarihini, arşivlerindeki 1 milyon 676 fotoğraf ve 400 bine yakın yardımcı görselin elden geçirerek gün yüzüne çıkardıklarını vurguluyor.

Tablonun tam ortasında yer alan FB logosu; kolaj tekniği ile 6 bin 600 görsel kullanılarak 5 aşamalı geçişle Atatürk'e varıyor…

Ressam yetkinliği ve dijital sanat kesişmesinin, sporun finansmanında devreye alındığına tanık oluyoruz…

Koç görsel biyografinin amacını şöyle açıklıyor:

“Gelecek nesillere en özet şekilde Atatürk'ün yolunda yürüyen FB tarihini aktarmak.”

Ve ekliyor; “Yönetiminde, kadrosunda kim olursa olsun bu değişmez gerçeklik…”

228 cm eninde ve 116 cm yüksekliğinde tablonun tam ortasında 3 boyutlu lenticular tekniği ile beliren Atatürk portresi, Cumhuriyet değerlerine bağlılığın gelecek kuşaklara mesajı…

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Koç, FB Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın “yönetim katında” ekonomi yazarları ağırlıklı basın toplantısında spor camiasında tartışma konusu yapılan, “Atatürk hangi takımı tutuyordu” sorusuna FB cephesinden şu cümle ile noktayı koyuyor:

“Hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın izinden gittiği önemli.”

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Lefter posterinin asıldığı duvarlarında yer alan Atatürk'ün ünlü sözüne, Koç ailesinin mesajları eşlik ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk: “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka ve kavrayışı yerinde olan daha azkuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

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Vehbi Koç: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.”

FB; Birleşmiş Milletlerin “Cinsiyet Eşitliği için Dayanışma Hareketi-HeForShe” girişiminin güçlü savunucularının sözlerine de yer vermiş:

Mustafa Koç: Cinsiyet eşitliliği, hem erkek hem kadın için özgürlüktür. İnsanların önce birey olduğunu kabul eder. Önyargılardan kurtarır.

Ömer Koç: Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde, her seviyede ve her iş kategorisinde eşit temsili hedeflemeliyiz.