Geride 1 cinayet 1 intihar ve kocaman mali bir suç kaldı

Ataşehir'de 15 Haziran 2021 günü işlenen Sibel Koçan cinayeti sonrası patlayan saadet zinciri skandalından sonra geriye; 2 cenaze ve çok taraflı dolandırıcılık davaları kaldı…

Çok merak ediyorum, acaba irili-ufaklı böyle daha kaç tane “saadet zinciri” var?

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Saadet zinciri Sas Holding'in ticari faaliyetlerinin incelenmesi, vergi mükellefi vatandaşların “hakkı-hukuku” açısından büyük önem taşıyor.

Kolay para kazanma peşinde “elden” para alışverişine girenler ne kadar vergi ziyanına yol açmışlardır?

Artık konu Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun görev alanına giriyor.

Sas'ın patronu Süleyman Aydın'ın muhasebecisi ve eski eşi Sibel Koçan, içinde 3.5 milyon lira olan çantasını gasp edenler tarafından kurşunlanmış ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Eski eşinin ölüm haberini şoförü Erdem Peymeci'den alan Aydın, Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'a mesaj atıp “Sibel öldü, onun yanına gidiyorum” mesajını attıktan kısa bir süre sonra evinin 31'inci katından atlayarak intihar ediyor.

Parçalanmış cesedi defnediliyor.

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Eski eşinin ardından intihar etmeyi “şüpheli” bulanlara şu öykü anlatılıyor:

Sibel ve Hüseyin'in yakınlaşması 2003 yılında İzmir'de bir markanın pazarlamasını yaparlarken başlıyor.

Sibel'e 2011 lenf kanseri teşhisi konuyor. Aydın'ın Bağ-Kur sigortasından yararlanmak için iki sevgili “sözde” evlilik yapıyor.

Tedavi masraflarını devlet karşılıyor. İyileşiyor!

2 yıllık evlilik sona eriyor. İş arkadaşlığı sürüyor.

Saadet zincirine dahil olanlar en son ödemelerini haziran ayında alıyorlar. Temmuz ödemelerinin verilemeyeceği ortaya çıkınca da şirketle ilgisi bulunmayan Sema Koçan ve Sas'ın avukatı Bekir Aydın'ı para kaçırmakla itham ediyorlar.

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Sas; 2017-2020 yılları arasında aylık yüzde 4'ten başlayıp yüzde 14'e kadar çıkan “kâr payı” dağıtıyor.

Para kazananların bir kısmı kârı şirkette tutup, birikimi katlamayı tercih ediyor.

Şirketin şimdiye kadar 639 milyon lira topladığı, 587 milyon lira dağıttığı, para yatıranların içeride yaklaşık 30-40 milyon lirası kaldığı ileri sürülüyor.

Sas Holding şirketlerine para yatıran gruplara liderlik eden 7 kişi saadet zincirinin kopmasından sorumlu tutuluyor.

Ne var ki “mağdur” eylemlerinde en çok “Paramız nerede” diye ayaklananlar da bu liderler oluyor…

“Liderler” elden yaptıkları ödemeleri ve kazançlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla “iştah artırıcı” doz olarak servis ediyorlar.

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Sas'ın avukatları “liderlerden” Haziran 2020 sonrası yapılan ödemelerin ve yatırılan paraların dökümünü talep ediyorlar.

Gerçek ancak mali soruşturma ile ortaya çıkacak.

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Hikayenin başlangıcı Aydın'ın 2013 yılında İzmir'de girdiği Posavis zinciriyle başlıyor.

Ardından Mine Karaboz ve Bahar Sönmez'le “Dürüst Network” diye bir ağ kurup elektrik dağıtım eğitimleri veriyorlar.

Aydın 2017 yılında ilk olarak Sas Elektrik ve Sas Petrol şirketlerini kuruyor.

Elektrik dağıtım sözleşmeleri imzalayan şirket, işi büyütüyor. 2018 yılında holdingleşiyor.

Saadet zincirinin ilk halkasını güneş enerjisi santrali kurmak üzere topladığı paralar oluşturuyor.

İzmir'de bir konut projesine başlıyor. Bursa'da kaz çiftliği kuruyor, Gürcistan'da güneş enerjisi üretmek üzere faaliyete geçen Sas International EPDK'dan lisans alıyor.

Sas Evim diye de bir şirketi rafta tutuyor.

Asıl büyük balık kafe zinciri olacakken, işler umdukları gibi gitmiyor.

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Aydın; Nihat Yıldız ve eşi Ayşe Yıldız, Bigay Gıda, Nonna Gıda ile 8 Kasım 2019'da zincir restoran Big Mamma's Cafe markasının yüzde 50'si için, 8 milyon lira ödeme planı ile satış vaadi sözleşmesi imzalıyor.

Yıldız, 17 Haziran 2020'de İstanbul Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne satış vaadi sözleşmesinin reddi davası açıyor.

Mahkemeden 8 Haziran 2021'de eksik harçtan dolayı “dosyanın işlemden kaldırılması” kararı çıkıyor.

Bu durumda markanın halen yüzde 50'si Sas Petrol, diğer yüzde 50'si Abdülkadir Ergün üzerine kayıtlı.

Aydın'ın taraflarla marka devir sözleşmesi imzalandığı 8 Kasım 2019'dan, 5 Şubat 2020'ye kadar taksitlerle 4 milyon 700 bin lira ödendiği iddiası mahkeme kayıtlarına giriyor.

Ayrıca bu alışveriş için aracılara ödenen 900 bin lira da aynı kayıtlarda yer alıyor.

Mahkeme Ayşe Yıldız tarafından marka üzerinde tedbir bulunduğunu da kayıt altına alıyor.

Bu arada Nihat Yıldız'ın Sas aleyhine açtığı davalar da devam ediyor.

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Bütün bu hikayenin özeti şudur: İnsanlar emekle para kazanmak yerine kısa yolu keşfetme peşine düşmüşler.

Önlerinde sorgusuz sualsiz yüksek kâr hayaliyle parasını teslim etmeye hevesliler çoğaldıkça da kayıt dışı ticaret elden ele makbul hale geliyor.

Bu ülkeye mali disiplin ne zaman gelecek; emek en yüce değer ne zaman olacak?