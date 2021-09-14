Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ordu’da yıktılar Ataköy’de seyrediyorlar

Ataköy Sea Pearl projesinde final hastanenin açılışı ile yapılacak. Önceki yazımda bu konuyu anlattım; Ataköylülerden çok sayıda bilgi ve belge yağdı.

Kuzu İnşaat'ın müteahhitliğini üstlendiği, Katar firması Qatar Diyar, Sinpaş İnşaat ve Eskim Holding'in arazi sahibi olduğu 2 milyar 750 milyon dolarlık gayrimenkul projesi Ataköy Sea Pearl'de imar tartışması bitmiyor.

Yolun üzerine bina yapmaktan tutun da, ihale şartnamesinde halka açık olacağı ilan edilen 68 bin metrekarenin projeye dahil edilmesine kadar bir dizi düzenleme dile getiriliyor.

★★★

“Bir bilen” Maliye Bakanlığı'na öneriyor:

“Halka açık olması gereken 68 bin metrekare arazinin değeri yaklaşık 1.2 milyar dolardır. Bu para proje sahiplerinden tahsil edilsin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilsin…”

İBB'nin aklından böyle bir teklif geçiyor mu, emin değilim.

★★★

Proje temelden iki yönüyle hukukla bilek güreşi tutuyor.

Birincisi; kültür ve turizm projelerine özgü yüksek emsal verilen arazide, plan notlarında yapılan değişiklikle konut üretiliyor.

İkincisi, uzmanların raporlarına göre ve mahkeme kararlarıyla sabit olmak üzere kıyı kenar çizgisi ihlal edildi.

★★★

Binbir türlü “imar rantının” deneyimlendiği Ataköy sahilinin Emlak Bankası'ndan Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredilmesiyle, piyasa ekonomisi dişlerini gösterdi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu, “160 parsel dediğimiz parsel tamamen derenin üstü” diyor.

Hacıalioğlu Anıtlar Kurul'unu by-pass etmek için derenin parsel olarak gösterildiğini iddia ediyor.

★★★

1957 yılına gidelim: Dönemin Başbakanı Adnan Menderes. Menderes, 20'ye yakın yerli ve ünlü İtalyan mimar Prof. Dr. Luigi Piccinato'ya Ataköy planını yaptırıyor.

Atatürk Orman Çiftliği'nden ziraat mühendisleri burayı yeşillendiriyor. Emlak Bankası finansmanı ile Ataköy 1. Kısım ve 2. Kısım inşa ediliyor.

Sahil dinlence-eğlence ve plaj olarak tasarlanıyor.

Olası bir depremde halkın denizden tahliyesi hesaba katılıyor.

Ataköy planına ilk kazma (1987), Galleria AVM'yi yaptıran merhum cumhurbaşkanlarından Özal döneminde atılıyor.

Danıştay'ın kesin kararı

Danıştay 6'ncı Dairesi'nin 2020/2528 kesin kararı şöye:

“İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nce verilen 30 Haziran 2017 tarih ve E: 2017/1129, K: 2017/1357 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA karar verildi.”

Tarih: 2020…

Yıkım sesi geliyor mu?!

★★★

3 yıl öncesine gidersek ilgili mahkeme, Ataköy sahili için İstanbul Valiliği'nin belirlediği kıyı kenar çizgisinin hatalı olduğuyla ilgili kesinleşmiş yargı kararının düzeltilmesi için yapılan başvuyu reddetmişti.

Başvuruyu İstanbul Valiliği, TOKİ ve müdahil davalılar Özyazıcı İnşaat, Karadeniz Örme Sanayi ve Tavros Otelcilik yapmıştı.

★★★

“Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği” ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin son 10 yıllık mücadelesine yargı son noktayı koydu.

Kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmiş!

Bu şu anlama gelir; Ataköy sahilinde yükselen gayrimenkuller denizin içine yapılmış.

Hem deprem güvenliğinin hiçe sayılmasına hem de kamusal yaşam alanının rant projelerine feda edilmesine göz yumulmuş.

“Görev zararı” bu mu demek?

Denizin içine kadar girmiş

Ataköy sahilinde kıyı kenar çizgisinin ihlal edildiği yönünde karar verilen projeler şunlar:

Kalyon İnşaat'ın ortağı Ahmet Özyazıcı'nın şirketi Özyazıcı İnşaat ve Bilgin Akaydın'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Karadeniz Örme proje ortaklığıyla Ataköy sahilinde hayata geçirilen Yalı Ataköy…

★★★

Bir diğeri Rus yatırımcı Rostivlav Gurevich ile Kazakistan uyruklu Ahıska Türkü Tarık Celaloğlulları'nın kurduğu Tavros Group Otelcilik ve Yatırım'ın Ataköy sahilde yer alan Hayatt Regency Oteli'nin arazisi…

★★★

Ataköylüler kesinleşen “kıyı şeridi ihlali” kararından sonra ne olmasını bekliyorlar?

Ordu, Samsun ve Bodrum örneklerini hatırlatıyorlar.

Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi sınırları içinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17'şer katlı bina 12'nci kata geldiğinde mahkeme kararıyla yıkıldı; kumsal halkın hizmetine açıldı.

★★★

Samsun'da 29 katlı Sheraton Oteli binası için de benzer bir mücadele yürütülüyor.

Bodrum Küçükbük'te BESA İnşaat ve Turizm A.Ş. tarafından 6 yıl önce inşaatına başlanan The Bo Viera projesinde yer alan yapıların bir kısmı geçen yıl yıkıldı.

Bodrum ve Ordu'ya “bizzat” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıkım talimatı verdiği söylendi. Bakalım Ataköy için aynı irade devreye girecek mi?