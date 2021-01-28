Ziraat, DATÜB Başkanı Kassanov’u desteklesin çiftçiye ne olursa olsun

Türk çiftçisini desteklemek için kurulan banka Ziraat, Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da turizm kredisi batırdı.

Şaka gibi…

Hikaye aslında İstanbul'da başlıyor.

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25 Eylül'de Odatv'de Fethi Yılmaz imzalı “Ziraat Bankası'nda Kazakistan şüphesi” haberi yayımlandı. Bankanın web sayfasında “satılık gayrimenkuller” bölümüne gittiğinizde, söz konusu haberde yer alan otellerin ilanı hâlâ duruyor.

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Oteller Kazakistanlı iş insanı-siyasetçi Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un şirketi Kassanov Investment Group'un yatırımı.

10 Ocak'taki Kazakistan seçimlerinde milletvekili seçilen Kassanov, Türkiye'de Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı olarak ünlendi.

DATÜB, Bakanlar Kurulu'nun 24 Mayıs 2010 tarihli kararı ile kurulmuştu.

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Kassanov'un AKP ile gönül bağı sır değil.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 9 ülkede yaşayan Ahıska Türkleri adına yaptığı açıklamayı hatırlatayım:

“Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın da güvencesi için, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'ye sağlam bir yol haritası sunacağına yürekten inanıyoruz.”

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Kassanov, Erdoğan'ın Ahıska Türkleri'ne verdiği desteklerden de övgü ile söz ediyor:

“Cumhurbaşkanı'mızın dönemlerinde, Ukrayna'daki sıkıntılı bölgede yaşayan kardeşlerimizden 730 aile, 3 binin üzerinde kişi, Erzincan ve Bitlis'e iskanlı göç ile getirilmiştir. İlk defa vatandaşlarımıza geçen yıl (2017), uzun dönem ikamet hakkı tanınmıştır. 1992'den bu zamana kadar Ahıska Türkleri'ne verilen vatandaşlık sayısının en fazlası, yine Cumhurbaşkanı'mızın hükümetleri döneminde verilmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla 50 binden fazla Ahıska Türkü, bu istisnai vatandaşlık hakkından yararlanmıştır.”

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1999 yılında, “Almatı Ahıska Derneği” başkanlığına seçilen Kassanov, Gürcistan'dan 1944 yılında bir gecede göçe zorlanan soydaşlarının ülkerine geri dönmeleri için çalışıyor.

Bu kadar hatırlatma yeter; Ziraat Bankası'nın otel ihalesi ilanına dönelim…

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Üçü de Almatı adresli.

Ambassodor Hotel 5 milyon 655 bin Euro, Astana Hotel 18 milyon 650 milyon Euro, Premier Alatau Hotel 34 milyon 890 milyon Euro bedelle ihaleye çıkmış. Yaklaşık toplam bedeli 60 milyon Euro olan bir paket. TL olarak yaklaşık 532 milyon eder.

1 Ekim'de ihaleye çıkacağı ilan edilen otellere ilk teklif bile verilmemiş.

Bu otellerin gerçek bedellerinin daha düşük olduğunu öne sürenler yok değil.

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Ziraat Bankası'na bu oteller hangi kredinin teminatı olarak geçti? Asıl soru bu.

İstanbul'un 5 yıldızlı oteller merkezi Taksim'de yer alan Ceylan International Hotel, 2007 yılında Kassanov Invesment Group'a satıldı.

Kassanov Grup, 1995 yılında Almatı'da kurulmuş. 70 farklı alanda faaliyet gösteriyor.

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Meclis'e sunulan Sayıştay raporunda sorgulanan Ziraat Bankası kredileri bizi hep aynı noktaya getiriyor:

Bu bankanın görevi çiftçiyi desteklemek değil mi?

Ziraat'in satılık gayrimenkul ilanlarına bakın, tarladan, çiftlikten geçilmiyor. Kabaca saydım, 600'den fazlaydı.

Millet ekmeği 1 lira ucuz alabilmek için Halk Ekmek kuyruğuna girsin; buğday çiftçisi tarlasını satsın.

Yeni bir soru sormak istiyorum: Kamu bankaları siyasetin finansmanı için mi kuruldu?

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Ziraat, Sayıştay'ın raporunda yer alan 1.6 milyar dolarlık kredinin “Turkcell Türk kalsın” diye verildiğini açıklamıştı.

Intercontinental kredisi de Ahıska Türkleri'ne mi verilmiş oldu? Aldığım son duyum şu: Taksim Intercontinental Kassanov'a satılırken, Ziraat'ten 140 milyon dolarlık kredi kullanılmış.

Banka, kredi borcuna karşılık Almatı'daki 3 oteli ipotek almış.

Kredi borcunun kalanı TL'ye çevrilmiş ve yüzde 6 faizle yapılandırılmış.

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Politika faizinin yüzde 17'lere ulaştığı bir konjonktürde, Türkiye'nin köklü turizm yatırımcıları kredilerini yapılandıramazken, Kassanov'a bu yapıldıysa büyük skandal!

Ziraat'in Almatı'da apartmandan bozma (!) 3 oteli teminat olarak alması zaten olacak iş değil.

İşin aslını dinlemek isterim.