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Askerlik borçlanması sigorta başlangıcını nasıl etkiler?

Doğum tarihim 14 Aralık 1970. İlk kez 1 Aralık 1992'de sigortalı olarak işe başladım. Şu an çalışıyorum, 9450 prim günüm var. Güncel verilerle 14 Aralık 2024 yılında emekli oluyorum. Askerliğimi sigortalı olmadan önce 27.05.1990-27.11.1991 tarihleri arasında yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam emeklilik tarihim geri gelir mi? Askerlik yaptığım dönemden borçlanma yaparsam sigorta başlangıç tarihim borçlanma yaptığım tarihe alınır mı? En az ne kadar borçlanma yapmalıyım? Yusuf Şahiner

İlk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılan askerlik süresinden borçlanma yapılması halinde, sigorta başlangıcı askerlik başlangıç tarihine değil, borçlanılan süre kadar geri gelir.

Örneğin askerlik sürenizin tamamını (18 ay) borçlandığınızda sigorta başlangıç tarihiniz askerlik başlangıç tarihiniz olan 27 Mayıs 1990 olmaz. İlk kez sigortalı olarak işe başladığınız 1 Aralık 1992 tarihi 18 ay geri gelir ve sigorta başlangıcınız 1 Haziran 1991 olur. Buna göre de emeklilik yaşınız 53'e iner.

Ancak emeklilik yaşınızın 53'e inmesi için askerlik sürenizin tamamını borçlanmanıza gerek yok. 10 gün borçlanmanız yeterli. Bu durumda sigorta başlangıcınız 21 Kasım 1992 tarihine geri gelir ve emeklilik yaşınız 53 olur. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olduğunuzdan, 53 yaşınızı dolduracağınız 14 Aralık 2023 tarihinde (1 yıl daha erken) emekli olmaya hak kazanırsınız.

Yurtdışı borçlanmasıyla SSK statüsünden emeklilik

18 ay askerlik sonrası 1997-2002 yılları arasında 1375 gün SSK primim ödendi. 2002 yılından bugüne Almanya'da çalışıyorum. 3600 günle SSK emeklisi olabilmek için emekliliğime kaç yıl kala dönerek Türkiye'de tekrar eksik günlerim için çalışmalıyım? Almanya'da bir miktar ödeme yapma hakkım var mı? Mesela (550 askerlik + 1375 + bir miktar yurtdışı ödeme + TR'de eksik primlerim için çalışma).

Atakan Şimşek

Emeklilik planlamanızı güzel formülüze etmişsiniz. Bir miktar yurtdışı çalışma süresi borçlanma hakkınız var. Borçlanacağınız yurtdışı çalışma süreleriniz 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirileceğinden, 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmeniz için borçlanacağınız süre 1259 günü aşmamalı.

Bu bağlamda, mevcut 1375 gününüz üzerine önce 18 ay (540 gün) askerlik borçlanması, ardından 1259 gün yurtdışı borçlanması yaptığınızda, 3600 gün için 426 gün eksiğiniz kalır. Bu da 1 yıl 2 ay 6 güne karşılık gelir.

Diğer yandan 3600 günle emeklilik için 60 yaş şartına tabisiniz. Doğum tarihinizi paylaşmamışsınız. 60 yaşınızın dolmasına en geç 1 yıl 3 ay kala Türkiye'de çalışmaya başlarsanız, 3600 prim günüyle birlikte 60 yaşınızı da doldurarak emekli olmaya hak kazanırsınız.