Askerlik borçlanmasını ne zaman yapmak avantajlı?

1 Nisan 1996'da SSK başlangıcım var. Askerliğim 1997'de başlayıp, 1998 Aralık'ta bitti. Erken teskere aldım. Askerlik borçlanması yapmak istesem, çalışırken mi yoksa çalışmazken mi yapılsa iyi olur? 5245 günüm var. 18 aylık askerliğimi 15 ay yapıp, erken teskere aldım. 18 ay olarak borçlanabilir miyim? Yasin Çırpan

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra yaptığınızdan, askerlik borçlanması emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece prim günü kazandırır.

Askerlik borçlanması karşılığı ödenen primler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/2. maddesinde sayılan aidat ve prim niteliğinde kabul ediliyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabiliyor. Ödenen borçlanma primi, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere ödenen tutara ulaşıncaya kadar ücretin vergi matrahından indiriliyor. Bunun için ödeme belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekiyor.

Çalışırken askerlik borçlanması yapmanız halinde, borçlanma priminin yüzde 15'i kadar daha az vergi ödeyerek, avantaj sağlarsınız. Vergi matrahınızın yüzde 20'lik dilime girmiş olması halinde sağlanan avantaj yüzde 20'ye çıkar. Diğer bir deyişle, borçlanma priminin yüzde 15-20'sini, daha az vergi ödeyerek geri almış olursunuz.

Askerlik borçlanması, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler ile yedek subay okulunda ve yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen süreler için verilen bir borçlanma hakkıdır. Özellikle prim günü eksiği olanların, fiilen yaptıkları askerlik nedeniyle çalışma ve prim ödeme imkanı ortadan kalkan dönemlerinin sosyal güvenlikleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Fiili askerlik hizmeti silahaltına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, en fazla fiilen yaptığınız 15 aylık askerlik süresini borçlanabilirsiniz. Erken terhis nedeniyle fiilen askerlik yapmadığınız 3 aylık süreyi borçlanamazsınız.

Eşlerin hizmetleri birleştirilebilir mi?

1994 yılından sigorta başlangıcım ve 9.8 yıl Bağ-Kur prim ödemem var. Eşimin de şu an kapanmış olan işyerimiz zamanından 10 yıl civarı Bağ-Kur prim ödemesi var. Benim primlerimi eşimin primlerine ekleyip, kalanı borçlanıp emekli olabilir mi? Veya tam tersi, onun prim günleri benim prim günlerime eklenebilir mi?

Kemal Çevik

Hizmet birleştirmesi, farklı sigortalılık statülerinde çalışmaları olan sigortalıların, aynı tarihlere rastlamayan hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle sosyal güvenliklerinin sağlanmasını amaçlayan bir işlemdir.

Bu bağlamda, ne sizin prim günleriniz/hizmet süreleriniz eşinizin hizmetleriyle, ne de eşinizin prim günleri/hizmet süreleri sizin hizmetlerinizle birleştirilemez.