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Başlangıcınız borçlanacağınız gün kadar geri gider

Sigorta başlangıç tarihim 24 Eylül 1999, yani yasa değiştikten 16 gün sonra. 10 Nisan 1975 doğumluyum. 5800 gün primim var. Askerliğimi 28 Şubat 1998 ile 28 Ağustos 1999 yılları arasında yaptım. Ne kadar askerlik borçlanması yapsam yeterli olur? EYT yasası çıktığı takdirde yararlanabilmem için borçlanmaya askere gittiğim ilk günden başlayarak mı başvurmalıyım? Mehemed Oskar

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Bu bağlamda, borçlanılacak tarih aralığı belirtmeniz gerekmiyor. 24 Eylül 1999 olan ilk sigortalılık başlangıç tarihiniz, borçlanacağınız gün sayısı kadar geriye götürülür.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Bu bağlamda, 20 gün askerlik borçlanması yaptığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 4 Eylül 1999 tarihine geri gelir ve emeklilikte kademeli yaş uygulaması, dolayısıyla EYT kapsamında olursunuz.

Bu durumda emeklilik koşullarınız 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş olur. 20 gün yerine 302 gün borçlandığınızda ise sigorta başlangıç tarihiniz 22 Kasım 1998 tarihine geri gelir, emeklilik yaşınız 57'ye, prim günü koşulunuz da 5900 güne iner.

3600 günü tamamlayıp yaş bekleyebilirsiniz

1975 doğumluyum. SSK başlangıcım 19 Eylül 1993, toplam gün sayım 3400. Yurtdışına çıktığım için eksik günlerimi borçlanmalıyım. Bir doğum var. EYT ve SSK'dan borçlanma

geri gelirse ne zaman emekli olurum? Doğum borçlanması emeklilik yaşımı 2 yıl öne alır mı acaba? Ne tavsiye edersiniz? Fatma Sacmacı

Doğum borçlanması yapacağınız süre sigortalılık başlangıç tarihinizden sonra olduğundan, sigortalılık başlangıç tarihiniz öne gelmez. 19 Eylül 1993 olan sigortalılık başlangıç tarihiniz öne gelmeyeceğinden, emeklilik yaşınız da iki yıl geri gelmez.

Yurtdışı borçlanma sürelerinin 4/a (SSK) kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olursa (bence böyle bir ihtimal yok), 5675 prim günü ile 50 yaş koşullarını sağladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Mevcut yasal düzenlemeye göre yurtdışı borçlanma süreleriniz 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirileceğinden, 5400 prim günüyle 56 yaşınız dolduğunda 4/b statüsünden emekli olabilirsiniz.

Diğer yandan, 3600 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekli olmanız mümkün. Doğum borçlanmasıyla prim gününüzü 3600 güne tamamlayıp, 58 yaşınızın dolmasını bekleyebileceğiniz gibi, borçlanmayı 58 yaşınızın dolmasına yakın da yapabilirsiniz.