Emlak vergisini kim ödeyecek?

Yazılarınız birçok hususta bizi bilgilendiriyor. İyi ki varsınız, iyi ki SÖZCÜ'de yazıyorsunuz. Emekliyim. Sorum, emlak vergisi ile ilgili. Bir tane evim var. Şartlara uygun olarak yıllardır emlak vergisi ödemiyorum. Evin intifa hakkı bende kalmak üzere kuru mülkiyetini eşime devrettim. Eşimin iki evi daha var. Bu durumda, kuru mülkiyetini devrettiğim evin emlak vergisi ödenecek mi? Ödenecek ise ben mi eşim mi ödeyecek? Tufan Soysal

Emlak (bina) vergisinin mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerdir.

İndirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi, emeklilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen, intifa hakkına sahip olunması hali de dahil olmak üzere tek meskenleri için uygulanıyor.

Bu bağlamda, intifa hakkı sizde kalmak üzere kuru mülkiyetini eşinize devrettiğiniz evin emlak vergisi mükellefi, intifa hakkı sahibi olarak sizsiniz. Aranan diğer şartları sağlamak koşuluyla emlak vergisi ödemezsiniz.

Yeniden engelli raporu alıp emekli olabilir miyim?

1964 doğumluyum. Toplamda 7 yıl 3 ay sigortalı olarak çalıştım. Sigorta başlangıcım 2004 yılı. 2019 yılında bypass ameliyatı oldum. Şeker, hipertansiyon, obezite ve koah hastasıyım. SGK'ya müracaat ettiğimde, üniversite hastanesinden alınacak en az yüzde 60 oranında engelli raporuna göre maaş bağlanabileceğini söylediler. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde heyete girdim, ancak yüzde 50 oranında rapor verildi, dolasıyla emekli olamadım. Tekrar başka bir hastaneden engelli raporu alıp, emekli olabilir miyim? Gizem Çobanoğlu

Malulen emeklilik için gereken üç koşuldan ikisi olan 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartlarını sağlıyorsunuz. Ancak bir de malul sayılmanız, bunun içinde çalışma gücünüzü en az yüzde 60 oranında kaybetmiş olmanız gerekiyor.

Üniversite hastanesinin raporuna göre malul sayılmamışsınız. En az yüzde 60 oranında çalışma kaybınız olduğuna dair rapor alır ve SGK Sağlık Kurulu'nca da malul sayılırsanız, malulen emekli olabilirsiniz.

Yüzde 50 engellilik oranı ile malulen emekli olamasanız da vergi indirim belgesi almak koşuluyla, 20 yıl sigortalılık süresi ile 4400 prim günü şartlarını sağladığınızda, yaş şartı aranmaksızın, engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olabilirsiniz.

KÇÖ'den almam gereken bir para var mı?

Ben SSK'dan emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlamak zorunda kalanlardanım. 16 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. Ayda 4 gün işe gidiyorum, sigortam 4 günlük ödeniyor. Benim KÇÖ denilen ödemelerden almam gereken bir para var mı? Veya varsa başka imkanlardan yararlanabilir miyim? İsmi saklı

Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izin kullandırılması halinde nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorlar. Dolayısıyla işyerinizde kısa çalışma uygulansa da kısa çalışma ödeneğinden, ücretsiz izne çıkarılsanız da nakdi ücret desteğinden yararlanamazsınız.