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Eski memurun engelli hakkıyla emeklilik şartları

30 Ağustos 1999'da astsubay oldum. 11 Nisan 2014'de kendi isteğimle istifa ettim. 2018 yılında yüzde 48 sürekli engelli raporu aldım, 12 Nisan 2020'de engelli kadrosuyla memur oldum. Vergi indirimi almadım. Hizmet sürem engelli hakkıyla erken emeklilik için yeterli mi? Hemen emekli olabilir miyim? Aydın T.

1 Ekim 2008 öncesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olarak çalışmaya başlayanların engelli hakkıyla erken emeklilik şartlarının tespitinde “rapor tarihi” önemli.

1 Ekim 2008'den önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuata göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden, aylık talep tarihinde 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlara 5400 prim günü/hizmet süreleri olması kaydıyla, emekli aylığı bağlanıyor.

Çalışmaya başladıktan sonra alınan rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranının;

– Yüzde 50 ile 59 arasında olduğu kabul edilirse 5760,

– Yüzde 40 ila 49 arasında olduğu kabul edilirse 6480,

prim/hizmet günüyle emekli aylığı bağlanıyor.

Raporunuzu ilk memuriyete başladığınız tarihten sonra aldığınızdan, emeklilik şartları açısından ikinci şıkka tabisiniz.

Paylaştığınız bilgilere göre, astsubay olarak 14 yıl 7 ay fiili hizmet süreniz olmalı. Buna göre fiili hizmet ve karşılığında hak kazandığınız fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ile 12 Nisan 2020'den bu yana olan hizmet sürenizin/prim gününüzün toplamı 6480 günden fazla olur. Prim gününüz yeterli olduğundan, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücünüzdeki kayıp oranın en az yüzde 40 olduğu kabul edilirse emekli olabilirsiniz. Emeklilik için vergi indirimi almanız gerekmez.

Emeklilik için 2021 Aralık mı 2022 Ocak mı?

Daha önce de bu soruyu sormuştum ama erken olduğu için net cevap verememiştiniz. Aşağı yukarı 3 ay kaldığı için görüşünüzü tekrar almak istedim. 2 Aralık 2021 tarihinde yaş itibarıyla emekliliğe hak kazanıyorum. 2021 enflasyonunu ve temmuz zammını düşünerek, 2021 Aralık ayında mı yoksa 2022 Ocak ayında mı emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı olacaktır? Soner Sun

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespitini yapabilmek için esas alınan parametrelerden biri içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri tüketici enflasyon oranı ile ülkenin büyüme oranı, yani güncelleme katsayısı. Karar için 2021 yılı enflasyon ve büyüme hızının, 2021 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla karşılaştırılması gerekiyor. Emekli aylıklarına 2021 yılında yapılan zam oranı belli. Yılbaşında yüzde 8.37, temmuzda yüzde 8.45 olmak üzere toplam yüzde 17.53.

TÜFE artışı 2021 Temmuz ayı itibarıyla (7 aylık) yüzde 10.41, bir önceki yılın aynı ayına göre (12 aylık) yüzde 18.95 olarak gerçekleşti. Büyüme hızı ilk çeyrekte yüzde 7 gerçekleşti, 2021 yılı tahmini yüzde 4-5 civarında. Yıl sonu güncelleme katsayısının netleşmesi için 5 ayık enflasyon ve 9 aylık büyüme rakamlarının oluşması gerekiyor.

Tahmin için daha erken. Emeklilik dilekçenizi 2 aralıktan önce veremeyeceğinize göre, karar için kasım enflasyon oranını görme şansınız olacak. Daha net tahmin için de kasım-aralık ayları beklenmeli. O günler geldiğinde, her yıl olduğu gibi konuyu köşemde yazarım zaten merak etmeyin.