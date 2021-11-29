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EYT çıkarsa emekli olabilir miyim?

17 Şubat 1976 doğumluyum. 17 Mayıs 1999 SSK başlangıç tarihim. Bu tarihten bu güne kesintisiz çalışıyorum ve SSK primim yatıyor. EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? R. Okan Balaban

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma taslağı bile ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışıldığından, EYT'lilerin ne şekilde emekli olabileceklerini söylemek mümkün değil.

En son kasım ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AKP Grup Başkan Vekili'nin “Bakanlık bünyesinde çalışma yapıldığına” ilişkin açıklamaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın “Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.” açıklamasıyla düzeltildi.

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT kapsamında sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın 5000 prim günü ve kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarının yanı sıra bir de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş koşulu getirildi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için de sigortalılık sürelerine göre kademeli yaş koşulu öngörüldü.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekiyor. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan emeklilikte yaşa takılanlar kapsamındasınız. Paylaştığınız bilgilere göre prim günü şartını da sağlamış olmalısınız. Ancak 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamamış olduğunuzdan, yaşa takılma durumunuz henüz oluşmamış. EYT Yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

Anneniz ancak tercih yapabilir

Annem 2009 yılında babamdan Bağ-Kur (Esnaf) dul aylığı almaya başladı. Dedem 2015 yılında vefat etti. Annem Bağ-Kur (Çiftçi) emeklisi dedemden aylık alabilir mi? Aylık bağlanırken esnaf-çiftçi ayırımı söz konusu olabilir mi? Gülden Yurtoğlu

Anneniz her iki aylık açısından da hak sahipliği niteliğini 1 Ekim 2008'den sonra, 2009 yılında babanızın 2015 yılında da dedenizin ölümü ile kazanıyor.

Bu nedenle değerlendirmeyi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 54. maddesine göre yapmak gerekiyor.

5510 sayılı Kanunu'nun 54. maddesine göre de hem eşinden hem de anne ve/veya babasından ölüm (dul/yetim) aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da anne ve/veya babasından aylık bağlanıyor. Bu bağlamda, annenize hem babanızdan hem dedenizden aylık bağlanmaz, ancak tercih yapabilir.