Haklı nedenle fesihte önceden bildirim gerekir mi?

İş akdini haklı nedenle fesheden çalışanın ihbar süresi kadar çalışması gerekir mi, işveren bunu talep edebilir mi? Adige Şahin

4857 sayılı İş Kanununa göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmesi, işçinin o işyerindeki çalışma süresine göre belirlenen bildirim süresinin sonunda feshedilmiş sayılır.

Ancak iş sözleşmesinin, İş Kanununun 24. maddesinde sayılan haklı sebeplerle işçi tarafından ya da 25. maddesinde sayılan haklı sebeplerle işveren tarafından sona erdirilmesi (feshedilmesi) halinde, süresi belirli olsun veya olmasın iş sözleşmesi sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedilebilir. Zaten ilgili madde başlıkları da “İşçinin/İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” olarak belirlenmiş.

Bu bağlamda, iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden çalışanın işverene önceden haber vermesi ve bildirim süresi kadar çalışması gerekmez. İşveren de böyle bir talepte bulunamaz.

Engelli çocuğa yetim aylığı bağlanması

Yüzde 98 ağır engelli ve “bakıma muhtaçtır” raporlu erkek bireyim. Malulen Bağ-Kur emeklisi maaşı alıyorum. Çok az bir rakam tabi ki bu. Babam subay (albay), annem ise SSK emeklisi. Size sorum, öncelikle babamın vefatından sonra babamın maaşı bana bağlanabilir mi? İkisi de hayatta. Allah uzun ömürler versin. Benim endişem, vefat etmelerinden sonra malulen emekli maaşı ile hayatımı devam ettirebilmem çok zor. Eğer yapılacak bir şey varsa, ikisi de hayatta iken ileriye yönelik planda yapabiliriz. Göker Yontar…

Vefat eden Emekli Sandığı iştirakçisinin/emeklisinin, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulunca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklarına, muhtaç olmaları şartıyla aylık bağlanıyor. Asgarî ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar muhtaç sayılıyor.

Allah geçinden versin babanızın vefatı halinde, sağlık durumunuzun çalışmanıza engel olduğunun SGK Sağlık Kurulunca onaylanacak raporla tespit edilmesi ve muhtaç olmanız halinde babanızdan aylık bağlanır. Bunun için şimdiden bir şey yapmanız gerekmiyor. Ancak malulen emekli olup, malullük aylığı aldığınızdan, annenizin vefatı halinde SSK emeklisi olan annenizden aylık bağlanmaz.

KÇÖ için primi yeterli olmayana ücret desteği

23 Ocak 2018 tarihinden önce 30 ay kesintisiz raporum var. Raporumun bittiği gün işe başladım. Son 3 yılda 450 prim günüm olmadığı için kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alamadığımı söylediler. Raporlu iken nasıl çalışabilirim, bu mağduriyetimin giderilmesi için bir yol var mıdır? Coşkun Yanık

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için aslında son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şartı aranıyordu. Prim günü şartı pandemi nedeniyle esnetilip 450 güne düşürüldü.

Ayrıca kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlayamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar nakdi ücret desteğinden yararlandırıldı.

Bunun dışında, rapor nedeniyle de olsa kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için aranan prim günü şartını sağlayamayanların KÇÖ'den yararlanabilmelerine ilişkin bir yol maalesef yok.