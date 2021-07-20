İşten ayrılırken ne yapmalıyım?

İlk sigortalı işe 1 Mart 1999'da girdim. Şu anki işime 1 Temmuz 2015'te girdim. Çalışmaya devam ediyorum ancak işten ayrılmayı düşünüyorum. Kısa çalışma süresince şirket kısa çalışmaya aldı ama sürekli işe geliyordum. 6 yıl boyunca 2 defa izin kullandım, diğerlerini kullanamadım. Ayrıca benden habersiz 6 ay sigortadan çıkışım yapılmış, SSK'dan gelen mesajla bilgim oldu ama işe devam ettik. Söz verilen satış primi ödenmedi. 2018 yılına kadar yemek bedeli veriliyordu, şu ana kadar o da verilmedi. Maaşlarımız 2 ayda bir, bir maaş veriliyor. İşten ayrılsam ne yapmam gerek, bunların hepsini alabilir iyim? Prim gün sayım 6 bin günün üzerinde. İsmi saklı

İş sözleşmenizi haklı nedenle feshedip kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün. Ancak haklı nedeninizi ispat etmek durumunda kalabilirsiniz. Oysa sigortalılık süreniz 15 yıldan, prim gününüz de 3600 günden fazla. SGK'dan alacağınız kıdem tazminatı yazısını işverene ibraz ederek işten ayrılmanız halinde de kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

İş sözleşmenizi hangi gerekçe ile sona erdirirseniz erdirin, kıdem tazminatınızla birlikte kullanmadığınız yıllık izinlere ilişkin izin ücretlerinizin ve ödenmemiş ücretlerinizin, başka hakkınız olduğunu düşündüğünüz (prim, yemek parası gibi) alacaklarınızın ödenmesini talep edersiniz.

İşçilik haklarınıza ilişkin olarak işverenle ihtilafa düşerseniz önce arabulucuya başvurmanız gerekir. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız halinde dava açarsınız. Çalışmanız devam ederken işten çıkarıldığınız 6 aylık süre için ise hizmet tespit davası açmanız gerekir.

Yapılandırmadan faydalanabilir miyim?

2000 Ağustos ayında memur olarak göreve başladım. 1995-1996 yıllarında yaptığım askerliğimi borçlanarak ödedim (18 ay). 1993 yılında vergi mükellefi olmuş, memuriyete başlamadan 2000 yılı Haziran ayında vergi borçlarımı ödeyip mükellefiyetimi kapatmıştım. Bağ-Kur'a hiç kayıt olmadım ve hiç prim ödemedim. Emekliliğim 58 yaşında görünüyor. Yapılandırmadan faydalanabilir miyim? Borçlanıp ödesem emeklilik yaşım geri gelir mi? M. Şahin

Yapılandırma yasası, Bağ-Kur kapsamında çalışması olup da kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara geçmişe dönük Bağ-Kur tescil hakkı vermiyor. Yasa, Bağ-Kur tescili yapılmış olup da prim borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlara, durdurulan sigortalılık sürelerini ihya (yeniden canlandırma/kazanma) hakkı veriyor.

Hangi haklara sahibim?

19 Eylül 2016'da işe başladım. 24 Nisan 2020'de izne çıkardılar. 1 Temmuz'da da işten çıkardılar. Hangi haklara sahibim? İlk sigorta başlangıcım 1990. Hüseyin Ilgın

İş Kanunu'nun 25/II. maddesinde sayılan haklı nedenlerden (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) birine bağlı olmaksızın işten çıkarıldıysanız kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Çalışma sürenizin her tam yılı için 30 günlük ücretiniz tutarında, bir yıldan artan süreler için oransal olarak kıdem tazminatı hesaplanması gerekir. İşyerindeki çalışma süreniz 3 yıldan fazla olduğundan, işten çıkarılacağınızın 8 hafta önceden bildirilmesi gerekiyordu. Bildirim süresine uyulmadıysa 8 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. Hak kazanıp da kullanmadığınız ücretli izinleriniz varsa, kullanmadığınız izin sürelerine ilişkin izin ücreti ödenmesi gerekir.